Неудачный тест системы ПРО США не повлияет на поставку противоракет Японии

ВАШИНГТОН, 13 фев – РИА Новости. Последнее неудачное испытание системы противоракетной обороны США на Гавайях никак не повлияет на планы по поставке американских ракет-перехватчиков Японии, заявил операционный директор агентства противоракетной обороны Пентагона Гэри Пеннетт.

"Ничего не поменялось", — сказал Пеннетт на брифинге, говоря о планах сотрудничества с Японией по поставкам четырех противоракет.

В начале января госдепартамент США утвердил сделку по продаже Японии четырех ракет-перехватчиков для противоракетной системы на общую сумму 133,3 миллиона долларов. Речь идет о поставках ракет Standard Missile-3 (SM-3) Block IIA и пусковых установок к ним Mk-29. Также американская сторона обеспечит логистическую и техническую поддержку.

В конце января испытания системы противоракетной обороны (ПРО) США Aegis закончились неудачей.

"Она (ракета-перехватчик – ред.) не перехватила цель и промахнулась мимо нее", — сказал Пеннетт в понедельник.

Система ПРО Aegis предназначена для защиты от баллистических ракет меньшей и средней дальности.