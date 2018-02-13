Белый дом запросил $100 миллионов на строительство двух радаров ПРО в США

ВАШИНГТОН, 13 фев — РИА Новости. Администрация США запросила у конгресса почти 100 миллионов долларов в 2019 финансовом году на строительство двух радаров ПРО на территории страны, сообщил в понедельник директор по операциям национального Агентства по ПРО Гэри Пэннетт.

"Мы запросили финансирование двух радаров на территории США, которые позволят устойчиво отслеживать и производить необходимые оценки для защиты страны от ракет дальнего действия", — сказал он на специальном брифинге в Пентагоне.

По его словам, 62 миллиона долларов запрошены на строительство радара на Гавайях, который должен вступить в действие в 2023 году.

"Мы также запросили 34 миллиона долларов на строительство еще одного радара на тихоокеанском побережье США, который может быть готов к 2024 году", — отметил Пэннет.

В понедельник Белый дом представил на рассмотрение конгресса США свой проект федерального бюджета на 2019 финансовый год, который начинается 1 октября 2018 года.