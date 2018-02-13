Колумбия опровергла заявления о якобы планах нападения на Венесуэлу

МЕХИКО, 13 фев — РИА Новости. Главнокомандующий колумбийскими вооруженными силами генерал Альберто Мехия опроверг в понедельник заявление венесуэльских властей относительно якобы имеющихся у Колумбии планах нападения на соседнюю страну.

Ранее генеральный прокурор Венесуэлы Тарек Уильям Сааб заявил, что Колумбия планирует бомбардировки и вторжение, подчеркнув, что венесуэльская армия и народ этого никогда не допустят.

"У нас столько проблем в Колумбии, на которых сфокусировано наше внимание. Нас интересует лишь то, как решить проблемы колумбийского народа", — приводит портал Nacional заявление Мехии в ответ на обвинения Сааба.

На фоне этой словесной пикировки появилась неподтвержденная информация об усилении обеими странами военного присутствия в районе совместной границы, протяженность которой составляет более 2,2 тысячи километров.