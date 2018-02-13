"Это вам за пацанов!" Как вспоминают погибших в Сирии Героев России

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости, Александр Волков. Кадры последнего боя майора Филиппова обошли весь мир. Боевики, пытавшиеся захватить летчика в плен, вели видеосъемку. Перед тем как подорвать себя, офицер прокричал: "Это вам за пацанов!" Шестого февраля Филиппову посмертно было присвоено звание Героя России. В Сирии погибли еще двое российских военных, удостоенных этого звания. О том, как чтят их память, — в материале РИА Новости.

Поддерживал командира с воздуха

Третьего февраля звено штурмовиков Су-25 выполняло облет зоны деэскалации в провинции Идлиб. Огонь по российским самолетам из переносного зенитно-ракетного комплекса был открыт как раз из этой самой зоны деэскалации, с территории, где должны были находиться так называемые умеренные группировки. Ракета попала в "сушку" ведущего — майора Романа Филиппова.

Последний бой майора Филиппова видел, наверное, весь мир — боевики, пытавшиеся взять в плен пилота, вели съемку. Катапультировавшийся из сбитого Су-25 летчик отстреливался от окруживших его боевиков. А потом со словами "Это вам за пацанов!" подорвал себя гранатой. Видео, которое джихадисты хотели демонстрировать в пропагандистских целях, стало наглядным доказательством героизма офицера.

Пока шел бой на земле, ведомый Романа Филиппова на Су-25 поддерживал сбитого командира с воздуха, сделал несколько заходов по автомобилям рядом с местом приземления летчика. Штурмовик лег на обратный курс, только когда в баках осталось аварийное количество топлива.

Шестого февраля Филиппову было посмертно присвоено звание Героя России — "За героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга". Имя Филиппова присвоили средней школе № 85 Воронежа. Будущий Герой России окончил ее в 2001 году.

Удар в спину

Звено бомбардировщиков Су-24М вылетело с авиабазы Хмеймим утром 24 ноября 2015 года. Машину с бортовым номером "83 белый" вел подполковник Олег Пешков, штурманом был Константин Мурахтин. Примерно в 10 часов по местному времени самолеты начали работать по целям на земле — скоплению боевиков.

Когда "83 белый" выполнял второй заход (в четырех километрах от границы с Турцией), его сзади атаковал турецкий F-16C. Оба летчика катапультировались из сбитой машины.

Пешков погиб от огня боевиков с земли. Мурахтину удалось приземлиться живым и скрыться. Штурмана нашли бойцы сирийской армии и передали российским военным.

Подозреваемого в убийстве Пешкова — лидера боевиков из турецкого националистического движения "Серые волки" Алпарслана Челика — власти Турции позднее задержали. Он получил пять лет тюремного заключения. Но не за расстрел летчика, а за незаконное хранение оружия.

Звание Героя Российской Федерации присвоено Пешкову 25 ноября 2015-го указом президента России.

Мемориальные доски в честь героя установлены в селе Косиха Алтайского края — на родине Пешкова, в Барнауле — на здании краеведческого музея, у села Возжаевка, где он когда-то проходил службу, на здании Екатеринбургского (Свердловского) суворовского военного училища, оконченного им в 1987 году. Летчика навечно зачислили в состав пятой роты суворовцев.

В Липецке его имя присвоили средней школе № 30. В эту же школу пошел сын Пешкова. Там же установлен бюст героя. Администрация Алтайского края учредила три именные стипендии в память Пешкова для учащихся школы-интерната с первоначальной летной подготовкой.

"Мы помним его таким, каким он был в 17 лет"

"Кадетская дружба — она навсегда. Поэтому боль от потери ощутили все мы, однокашники Олега. Со временем боль притупляется. Но это кажется, как вспомнишь — она обостряется", — говорит Дмитрий Ванюшкин, учившийся вместе с Пешковым в Свердловском суворовском училище.

По словам однокашника Героя России, выпускники 1987 года собирались затем редко — служба разбросала всех по разным уголкам страны. "Поэтому мы помним его таким, каким он был в 17 лет. Он теперь навсегда таким остался. Ведь Олега навечно занесли в списки роты в суворовском училище. Каждая вечерняя поверка начинается с его фамилии. Теперь кто-то из мальчишек выкрикивает его имя, фотография его там висит — во втором взводе".

Ирина Еременко познакомилась с Пешковым на тематическом вечере в суворовским училище — ее пригласил бывший одноклассник. "Олег подошел, представился. Потом сдружились. Какой он был? Целеустремленный. Шел к своей цели. Захотел стать летчиком — поступил в Харьковское летное училище. Он был личностью — что тут еще скажешь", — рассказывает она.

На переднем крае

Операция по освобождению сирийского города Пальмиры и его современной части — города Тадмора — от боевиков группировки "Исламское государство" (ИГ)* началась 13 марта 2016 года.

Правительственные войска шли к Пальмире через горную цепь, где закрепились джихадисты. По позициям боевиков и работала российская авиация. С земли ее наводил старший лейтенант Александр Прохоренко. Когда боевики окружили его, он вызвал огонь на себя. Это было 17 марта. А 11 апреля того же года ему присвоили звание Героя России. О подвиге Александра узнали и за пределами страны. Французская чета, Жан-Клод и Мишлин Маге, передала свои фамильные награды времен Второй мировой войны семье Прохоренко.

Дочь Александра Прохоренко Виолетта родилась уже после гибели отца — в июле 2016-го.

Прохоренко навечно зачислен в списки личного состава Смоленской военной академии войсковой противовоздушной обороны. Его имя носят улица курортного города Зеленоградска в Калининградской области, сквер в Оренбурге, школа в его родном селе Городки Оренбургской области. Мемориальная доска в память Прохоренко висит в Оренбургском президентском кадетском училище.

© Фото : Пресс-служба ЦВО (Приволжское направление) Торжественное возложение цветов к мемориальной доске Героя России Александра Прохоренко в Оренбургской области © Фото : Пресс-служба ЦВО (Приволжское направление) Торжественное возложение цветов к мемориальной доске Героя России Александра Прохоренко в Оренбургской области

Памятник русскому офицеру установили в итальянском городе Вальи-Сотто. "Было справедливо воздать почести солдату, который пожертвовал собой ради всех нас, потому что ИГ* — это настоящая мировая угроза. Этот герой, чтобы не попасть в руки головорезов, предпочел погибнуть от огня своих. Его поступком может гордиться весь мир", — говорит мэр Вальи-Сотто Марио Пулья.

"Все мог обернуть в шутку"

"Парнем он был, с одной стороны, открытым и компанейским. А с другой, когда приезжал в отпуск, — не хвастался, не хвалился, своих успехов не афишировал. Хотя ему было чем похвастаться. Во время отпуска он не пил, не прохлаждался, а бегал кроссы на большие расстояния. Тренировал выносливость. Он всегда хотел служить в армии, жить по распорядку, по уставу. К этой цели шел без колебаний, без метаний", — вспоминает Владимир Цыганов, глава Городецкого сельского совета.

Характер, по словам Цыганова, Прохоренко проявлял еще в детстве: "Учителям, конечно, не нравилось. Маленький такой, а уже стоит на своем, от своего не отступится. Но при этом парнем был не угрюмым, а веселым. Все мог в шутку обернуть".

*Экстремистская организация, запрещенная в России.