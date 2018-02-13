РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

"Это вам за пацанов!" Как вспоминают погибших в Сирии Героев России

08:0013.02.2018
(обновлено: 10:29 13.02.2018)
226924
© РИА Новости / Александр ПавловПерейти в фотобанкЦеремония прощания с летчиком Романом Филиповым в ВоронежеЦеремония прощания с летчиком Романом Филиповым в Воронеже
© РИА Новости / Александр Павлов
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости, Александр Волков. Кадры последнего боя майора Филиппова обошли весь мир. Боевики, пытавшиеся захватить летчика в плен, вели видеосъемку. Перед тем как подорвать себя, офицер прокричал: "Это вам за пацанов!" Шестого февраля Филиппову посмертно было присвоено звание Героя России. В Сирии погибли еще двое российских военных, удостоенных этого звания. О том, как чтят их память, — в материале РИА Новости.

Поддерживал командира с воздуха

Третьего февраля звено штурмовиков Су-25 выполняло облет зоны деэскалации в провинции Идлиб. Огонь по российским самолетам из переносного зенитно-ракетного комплекса был открыт как раз из этой самой зоны деэскалации, с территории, где должны были находиться так называемые умеренные группировки. Ракета попала в "сушку" ведущего — майора Романа Филиппова.

Последний бой майора Филиппова видел, наверное, весь мир — боевики, пытавшиеся взять в плен пилота, вели съемку. Катапультировавшийся из сбитого Су-25 летчик отстреливался от окруживших его боевиков. А потом со словами "Это вам за пацанов!" подорвал себя гранатой. Видео, которое джихадисты хотели демонстрировать в пропагандистских целях, стало наглядным доказательством героизма офицера.

Пока шел бой на земле, ведомый Романа Филиппова на Су-25 поддерживал сбитого командира с воздуха, сделал несколько заходов по автомобилям рядом с местом приземления летчика. Штурмовик лег на обратный курс, только когда в баках осталось аварийное количество топлива.

© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевПерейти в фотобанкПортрет погибшего в Сирии летчика Романа Филиппова
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Портрет погибшего в Сирии летчика Романа Филиппова
Обломки сбитого боевиками российского самолета Су-25 в Сирии. 3 февраля 2018
© AFP 2018 / Omar Haj Kadour
Летчик сбитого в Сирии Су-25 подорвал себя после окружения боевиками

Шестого февраля Филиппову было посмертно присвоено звание Героя России — "За героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга". Имя Филиппова присвоили средней школе № 85 Воронежа. Будущий Герой России окончил ее в 2001 году.

Удар в спину

Звено бомбардировщиков Су-24М вылетело с авиабазы Хмеймим утром 24 ноября 2015 года. Машину с бортовым номером "83 белый" вел подполковник Олег Пешков, штурманом был Константин Мурахтин. Примерно в 10 часов по местному времени самолеты начали работать по целям на земле — скоплению боевиков.

Цветы у памятника авиаторам в центре Липецка в память о подполковнике липецкого авиацентра ВВС России Олеге Пешкове. Архивное фото
© РИА Новости / Юрий Сорокин
Перейти в фотобанк
Летчик Пешков навечно включен в список суворовского училища Екатеринбурга

Когда "83 белый" выполнял второй заход (в четырех километрах от границы с Турцией), его сзади атаковал турецкий F-16C. Оба летчика катапультировались из сбитой машины.

Пешков погиб от огня боевиков с земли. Мурахтину удалось приземлиться живым и скрыться. Штурмана нашли бойцы сирийской армии и передали российским военным.

Подозреваемого в убийстве Пешкова — лидера боевиков из турецкого националистического движения "Серые волки" Алпарслана Челика — власти Турции позднее задержали. Он получил пять лет тюремного заключения. Но не за расстрел летчика, а за незаконное хранение оружия.

© РИА Новости / Владислав БелогрудПерейти в фотобанкКурсанты на торжественной церемонии зачисления навечно в списки воспитанников Екатеринбургского СВУ Героя России подполковника Олега Пешкова
© РИА Новости / Владислав Белогруд
Перейти в фотобанк
Курсанты на торжественной церемонии зачисления навечно в списки воспитанников Екатеринбургского СВУ Героя России подполковника Олега Пешкова

Звание Героя Российской Федерации присвоено Пешкову 25 ноября 2015-го указом президента России.

Мемориальные доски в честь героя установлены в селе Косиха Алтайского края — на родине Пешкова, в Барнауле — на здании краеведческого музея, у села Возжаевка, где он когда-то проходил службу, на здании Екатеринбургского (Свердловского) суворовского военного училища, оконченного им в 1987 году. Летчика навечно зачислили в состав пятой роты суворовцев.

В Липецке его имя присвоили средней школе № 30. В эту же школу пошел сын Пешкова. Там же установлен бюст героя. Администрация Алтайского края учредила три именные стипендии в память Пешкова для учащихся школы-интерната с первоначальной летной подготовкой.

"Мы помним его таким, каким он был в 17 лет"

"Кадетская дружба — она навсегда. Поэтому боль от потери ощутили все мы, однокашники Олега. Со временем боль притупляется. Но это кажется, как вспомнишь — она обостряется", — говорит Дмитрий Ванюшкин, учившийся вместе с Пешковым в Свердловском суворовском училище.

Памятный барельеф Герою России Олегу Пешкову, погибшему в Сирии. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Буценко
Перейти в фотобанк
Олег Пешков, погибший в Сирии, посвятил жизнь карьере военного летчика

По словам однокашника Героя России, выпускники 1987 года собирались затем редко — служба разбросала всех по разным уголкам страны. "Поэтому мы помним его таким, каким он был в 17 лет. Он теперь навсегда таким остался. Ведь Олега навечно занесли в списки роты в суворовском училище. Каждая вечерняя поверка начинается с его фамилии. Теперь кто-то из мальчишек выкрикивает его имя, фотография его там висит — во втором взводе".

Ирина Еременко познакомилась с Пешковым на тематическом вечере в суворовским училище — ее пригласил бывший одноклассник. "Олег подошел, представился. Потом сдружились. Какой он был? Целеустремленный. Шел к своей цели. Захотел стать летчиком — поступил в Харьковское летное училище. Он был личностью — что тут еще скажешь", — рассказывает она.  

На переднем крае

Операция по освобождению сирийского города Пальмиры и его современной части — города Тадмора — от боевиков группировки "Исламское государство" (ИГ)* началась 13 марта 2016 года.

© РИА Новости / Николай ХижнякПерейти в фотобанкМедали офицера спецназа, героя России Александра Прохоренко, погибшего при выполнении боевой задачи в Сирии 17 марта
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
Медали офицера спецназа, героя России Александра Прохоренко, погибшего при выполнении боевой задачи в Сирии 17 марта

Правительственные войска шли к Пальмире через горную цепь, где закрепились джихадисты. По позициям боевиков и работала российская авиация. С земли ее наводил старший лейтенант Александр Прохоренко. Когда боевики окружили его, он вызвал огонь на себя. Это было 17 марта. А 11 апреля того же года ему присвоили звание Героя России. О подвиге Александра узнали и за пределами страны. Французская чета, Жан-Клод и Мишлин Маге, передала свои фамильные награды времен Второй мировой войны семье Прохоренко.

Дочь Александра Прохоренко Виолетта родилась уже после гибели отца — в июле 2016-го.

Прохоренко навечно зачислен в списки личного состава Смоленской военной академии войсковой противовоздушной обороны. Его имя носят улица курортного города Зеленоградска в Калининградской области, сквер в Оренбурге, школа в его родном селе Городки Оренбургской области. Мемориальная доска в память Прохоренко висит в Оренбургском президентском кадетском училище.

© Фото : Пресс-служба ЦВО (Приволжское направление)Торжественное возложение цветов к мемориальной доске Героя России Александра Прохоренко в Оренбургской области
© Фото : Пресс-служба ЦВО (Приволжское направление)
Торжественное возложение цветов к мемориальной доске Героя России Александра Прохоренко в Оренбургской области
Церемония открытия памятника офицеру Александру Прохоренко, погибшему в Сирии, в Оренбурге. 4 ноября 2017
© Фото : Наталья Ершова
В Оренбурге открылся памятник офицеру Прохоренко, погибшему в Сирии

Памятник русскому офицеру установили в итальянском городе Вальи-Сотто. "Было справедливо воздать почести солдату, который пожертвовал собой ради всех нас, потому что ИГ* — это настоящая мировая угроза. Этот герой, чтобы не попасть в руки головорезов, предпочел погибнуть от огня своих. Его поступком может гордиться весь мир", — говорит мэр Вальи-Сотто Марио Пулья.

"Все мог обернуть в шутку"

"Парнем он был, с одной стороны, открытым и компанейским. А с другой, когда приезжал в отпуск, — не хвастался, не хвалился, своих успехов не афишировал. Хотя ему было чем похвастаться. Во время отпуска он не пил, не прохлаждался, а бегал кроссы на большие расстояния. Тренировал выносливость. Он всегда хотел служить в армии, жить по распорядку, по уставу. К этой цели шел без колебаний, без метаний", — вспоминает Владимир Цыганов, глава Городецкого сельского совета.

Характер, по словам Цыганова, Прохоренко проявлял еще в детстве: "Учителям, конечно, не нравилось. Маленький такой, а уже стоит на своем, от своего не отступится. Но при этом парнем был не угрюмым, а веселым. Все мог в шутку обернуть". 

*Экстремистская организация, запрещенная в России.

 

 

Комментировать
В мире
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
Комментировать
desperado.2054
Нет в России семьи такой,
Где б не памятен был свой герой,
И глаза молодых солдат
С фотографий увядших глядят.
Этот взгляд словно высший суд
Для ребят, что сейчас растут.
И мальчишкам нельзя
Ни солгать, ни обмануть,
Ни с пути свернуть
08:53
13.02.2018
ОтветитьНе отвечать
Гражданин А
Слава Героям России! Никто не забыт, ничто не забыто!!
08:35
13.02.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена