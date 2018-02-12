Пентагон намерен приобрести в 2019 году военную технику на $50 миллиардов

ВАШИНГТОН, 12 фев – РИА Новости. Пентагон в 2019 финансовом году намерен приобрести военную технику на 50 миллиардов долларов, крупнейшие вложения в военно-воздушные силы – 22 миллиарда долларов, в военно-морские – 18 миллиардов долларов, наземные – 6 миллиардов и в космические – 4 миллиарда долларов, следует из бюджетного предложения ведомства, опубликованного в понедельник.

В частности, Пентагон намерен приобрести 77 истребителей F-35, 15 самолетов-заправщиков KC-46, 24 палубных истребителя-бомбардировщика F/A-18, 60 ударных вертолетов AH-64E, 6 вертолетов VH-92, 10 патрульных противолодочных самолётов, 8 вертолетов CH-53K.

Для военно-морских сил Пентагон намерен приобрести две подводные лодки класса "Вирджиния", 3 эсминца "Арли Берк", боевой корабль прибрежной зоны, авианосец типа "Джеральд Форд", 2 вспомогательных судна обеспечения и одну морскую экспедиционную станцию.

Для наземных операций планируется приобрести более 5 тысяч легких тактических транспортных средств, 135 танков "Абрамс", 30 боевых амфибийных машин, 194 бронированных транспортных средства различного назначения.

Для деятельности в космосе Пентагон намерен приобрести 5 перспективных ракет-носителей, глобальную навигационную спутниковую систему, космическую систему передачи посредством инфракрасного излучения.

Речь идет лишь о предложении по бюджету, а не об окончательных цифрах, которые должны быть утверждены конгрессом США. Обычно бюджетное предложение претерпевает в процессе обсуждения существенные изменения.