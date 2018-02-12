В Армении McDonald's назвали "пищевым злом" и врагом армянского кебаба

ЕРЕВАН, 12 фев – РИА Новости. Предстоящее "вторжение" McDonald's на армянский рынок общепита вызывает опасения у экспертов, сообщает Sputnik Армения.

На центральной площади Еревана хотят выделить место организации, которая представляет собой "пищевое зло" — ресторану McDonald's, заявил на пресс-конференции начальник департамента оценки рисков пищевых цепей Центра эколого-ноосферных исследований Национальной академии наук (НАН) Армении Давид Пипоян.

По его словам, армянский национальный фастфуд предпочтительнее, чем продукция иностранных сетей быстрого питания. В частности, он выразил уверенность, что опасность заключается в отсутствии контроля специалиста-кулинара за процессом готовки.

Пипоян напомнил, что иностранные сети быстрого питания получают готовые полуфабрикаты, которые остается только немного обработать и подать клиенту. Чтобы полуфабрикаты долго хранились, в них добавляют разные химикаты. При потреблении этой пищи организм человека подвергается комплексному влиянию вредных веществ, заявил он.

"В результате сильной термической обработки продуктов с высоким содержанием углеводородов синтезируется акриламид — канцерогенное вещество", — сказал эксперт.

Пипоян напомнил, что картофель фри и чипсы готовятся в подсолнечном масле, которое не меняется раз в час, как положено. А это, по словам сотрудника НАН, приводит к тому, что в продукции помимо акриламида появляется большое количество свободных радикалов, которые ведут к раннему старению, а также способствуют возникновению сахарного диабета.

Армянский фастфуд, указывает Пипоян, всех этих недостатков лишен. Он привел в пример кебаб, который готовится из обычного фарша: его не жарят в подсолнечном масле, добавляют зеленый лук, зелень, натуральные приправы, а потом с обычными овощами (помидорами, капустой, луком) заворачивают в лаваш.

Давид Пипоян предупредил, что вторжение McDonald's на армянский рынок общепита окажет негативное влияние и чисто экономически — он ударит по местным ресторанам, предлагающим национальные блюда.

"Прежде чем воодушевляться предложением McDonald's, наше правительство должно было подумать, какую визитку показывает миру и приезжающим сюда туристам", — сказал он.

Грузинский бизнесмен Темур Чкония весной намерен открыть первый в Армении ресторан McDonald's. По словам предпринимателя, вопрос его появления в Ереване решится после выборов президента республики, назначенных на март 2018 года.

Как отмечает Sputnik, в мире есть всего девять стран, где нет ресторанов McDonald's. Кроме Армении, это Йемен, Черногория, Зимбабве, Боливия, Исландия, Иран, Бермуды и Северная Корея. Законодательный запрет действует в трех последних. В остальных странах McDonald's либо не прижился, либо оказался убыточным.

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