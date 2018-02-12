Главы МИД Греции и Македонии проводят переговоры в Вене

АФИНЫ, 12 фев — РИА Новости, Геннадий Мельник. В Вене в понедельник и во вторник пройдут переговоры министра иностранных дел Греции Никоса Котзиаса с его коллегой из бывшей югославской республики Македония Николой Димитровым и представителем генсека ООН Мэтью Нимицем, сообщает пресс-служба греческого МИД.

Вечером в понедельник Котзиас встретится с Димитровым, а 13 февраля состоится их общая встреча с Нимицем, сообщил МИД.

Ранее появлялись публикации, что Котзиас и Димитров встретятся 15-16 февраля в Софии.

Афины и Скопье намерены в ближайшие месяцы разрешить спор вокруг наименования "Македония", который мешает Республике Македония вступить в НАТО и ЕС. Ответственными за переговоры являются министры иностранных дел. Греция требует изменения названия соседней республики, чтобы ее не путали с греческой областью Македония, и считает, что Скопье проводит политику ирредентизма, то есть попыток воссоединения территорий с разделенным народом в рамках единого государства.

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас на заседании парламентской фракции правящей партии – Коалиции радикальных левых СИРИЗА — в понедельник заявил, что его правительство намерено решить давний спор "с достоинством и патриотизмом". По его словам, правительство не игнорирует прошедшие большие митинги.

Однако требования, чтобы в названии соседней страны не было слова "Македония", "находятся вне реальности", сказал премьер.

"Греция, правильно или неправильно, уже согласилась с названием Македония много лет назад. Она приняла его с войны, а затем как официальное название автономной республики, ранее социалистической, позднее в югославской федерации. Она приняла это название независимого государства после распада Югославии, в 1992 году приняв его в качестве временного названия, которое становится постоянным более 25 лет — бывшая югославская республика Македония", — заявил Ципрас.

По его словам, нереально убедить соседей прекратить использование термина "Македония".

Однако возможно убедить их использовать название с определением, которое уточнит, что оно ни географически, ни исторически не связано с греческой Македонией, а также прекратить использовать символы и имена исторических личностей, которые им не принадлежат, сказал Ципрас.

Премьер заявил, что взаимоприемлемое решение не может быть иным, кроме как составное имя.

"Что, естественно, предполагает конституционные изменения, чтобы название было erga omnes, то есть для любых целей. Не может использоваться за рубежом одно название, а в конституции другое", — заявил Ципрас.