США остаются открытыми для диалога с Россией, заявили в Вашингтоне

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. США остаются открытыми для диалога с Россией, Вашингтон хотел бы вернуться к более конструктивным отношениям с Москвой, заявила заместитель помощника госсекретаря США Кэтлин Кавалек по итогам визита в РФ.

Как сообщили ранее в американском посольстве, Кавалек посетила РФ с рабочим визитом, она встретилась с представителями российских неправительственных организаций, бизнесменами, сотрудниками посольства и консульств США.

"Я встретилась с представителями МИД России, мы обсуждали двусторонние отношения, мы говорили о необходимости стабилизировать их. Наши отношения переживали взлеты и падения, сейчас они, безусловно, находятся на низкой точке. Но США остаются открытыми к диалогу", — говорится в заявлении Кавалек, размещенном на странице посольства США в Twitter.

"В течение многих лет мы находили множество возможностей для сотрудничества, в космосе, в бизнесе, в культуре. Вместе мы можем добиться многого, и США хотели бы вернуться к более конструктивным отношениям с Россией", — подчеркнула Кавалек.