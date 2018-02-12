Делегация хуситов и помощник главы МИД Ирана обсудили кризис в Йемене

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Официальный представитель движения хуситов "Ансар Алла" Мухаммед Абдель Салям обсудил с помощником главы МИД Ирана Хоссейном Джабери Ансари пути политического урегулирования кризиса в Йемене, сообщил информпортал иранского правительства.

"Во время этой встречи… обсуждались пути политического урегулирования кризиса в Йемене, оказание помощи народу этой страны для завершения жестокой войны, навязанной этой стране, а также произведен обмен мнениями", — говорится в Telegram-канале информпортала.

Официальный представитель движения "Ансар Алла" возглавляет делегацию, которая находится в Иране с визитом. Ранее, в субботу, Мухаммед Абдель Салям встретился с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом, представив доклад по текущей ситуации и гуманитарной обстановке в Йемене.

Иран неоднократно заявлял, что выступает за мирное урегулирование йеменского конфликта, отмечая необходимость немедленного прекращения войны. Глава МИД ИРИ в декабре подчеркивал, что Иран готов оказать содействие любому шагу, направленному на межйеменский диалог и прекращение огня.

В то же время глава МИД Йемена Абдель Малик Аль-Махляфи во время визита в Москву в январе сообщал, что Йемен передал России просьбу о том, чтобы Иран прекратил вмешательство в дела Йеменской Республики.

Визит делегации проходит на фоне обвинений в адрес Тегерана в поддержке хуситов путем поставок оружия. О поставках Ираном оружия говорила постпред США при ООН Никки Хейли, чьи заявления в Тегеране назвали безосновательными.

Вооруженный гражданский конфликт между властями во главе с президентом Абд Раббу Мансуром Хади и движением шиитских повстанцев-хуситов "Ансар Алла" продолжается в Йемене с 2014 года. Повстанцам удалось за несколько месяцев захватить многие районы страны, в связи с чем в ситуацию вмешалась возглавляемая Саудовской Аравией коалиция. При ее поддержке военные вернули часть районов под свой контроль и продолжают бои с повстанцами. Попытки ООН мирно урегулировать конфликт не привели к успеху. По данным ООН, конфликт в Йемене унес жизни не менее 10 тысяч человек, более 20 миллионов нуждаются в гуманитарной помощи.