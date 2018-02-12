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Этот год станет ключевым в реализации Минских соглашений, заявили эксперты

Сюжет:
Ситуация на Украине. Февраль 2018 (172)
17:5212.02.2018
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© AFP 2018 / Genya Savilov Улица Крещатик в Киеве. Архивное фотоУлица Крещатик в Киеве. Архивное фото
© AFP 2018 / Genya Savilov

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Минские соглашения являются безальтернативной основой урегулирования конфликта на Украине, полное его завершение остается перспективой как минимум нескольких лет, но текущий год станет ключевым в реализации минских соглашений, считают эксперты Центра политической конъюнктуры.

Директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков и его заместитель Олег Игнатов в понедельник представили на пресс-конференции в Москве доклад, посвященный очередной, третьей годовщине подписания Комплекса мер по выполнению минских соглашений (подписан 12 февраля 2014 года). По мнению экспертов, большое влияние на процесс реализации минских соглашений в текущем году станут приближающийся выборный цикл на Украине, где весной и осенью следующего года пройдут, соответственно, президентские и парламентские выборы.

Условия к прогрессу не располагают

Люди на улице Донецка. Архивное фото
© AFP 2018 / Aleksey Filippov
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Рассказывая о перспективах украинского урегулирования на 2018 году, Чеснаков отметил, что общие условия для выполнения минских соглашений не улучшатся за этот период, "потому что мы не видим каких-то процессов, которые могли бы в течение ближайших месяцев радикально изменить ситуацию".

"Мы считаем, что политические процессы, особенно предстоящие выборы президента и Верховной рады, могут оказать еще более негативное влияние на эти условия", — заявил глава ЦПК.

Как пояснил Игнатов, в этом контексте фактор времени становится ключевым.

"В октябре, ноябре начнется президентская кампания, а затем в 2019 году начнется парламентская кампания. В ноябре 2018 года должны состояться выборы глав и парламентов ЛНР и ДНР. Фактически, у нас есть время до сентября — начала октября 2018 года, чтобы договориться и по миссии ООН, и по поводу вообще перспектив реинтеграции Украины. Если до этого времени не будет сделано ничего, фактически все эти вопросы — и вопрос об особом статусе, который до сих пор не решен, и вопрос об амнистии, который также не разрешен — станут политическими", — заявил эксперт.

В условиях президентской кампании закон об особом статусе будет "крайне сложно" продлить, а если закон не будет продлен, у самопровозглашенных ДНР и ЛНР "не остается стимулов, чтобы продолжать политический вопрос", добавил он.

В частности, по оценке, которую привел Чеснаков, реализация идеи размещения охранной миссии ООН на юго-востоке Украины займет в самом оптимистичном сценарии восемь месяцев — "как минимум шесть месяцев для реализации, а еще два месяца дополнительно, чтобы направить туда техническую группу, которая должна подготовить эту самую миссию".

Но Минску-2 альтернативы нет

Участники торговой блокады Донбасса у станции Кривой Торец, Донецкая область
© AFP 2018 / Aleksey Filippov
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Несмотря на этот пессимистический подход, эксперты ЦПК считают, что разговоры о том, что минские договоренности больше не могут быть основной процесса регулирования, некорректны.

"Что касается разговоров, которые так или иначе появляются в последнее время, что минские соглашения мертвы и они не работают. Это не так. Хотелось бы еще раз определить, что минские соглашения – это исчерпывающий комплекс мер, он так и называется, в котором зафиксированы все те условия, на которых Донбасс может быть реинтегрирован в общее пространство с Украиной", — заявил Чеснаков.

По его словам, любой отказ от минских соглашений потребует возвращения к длительному процессу переговоров, определения параметров мирного процесса и процесса урегулирования, который все стороны и так признают достаточно сложным.

"То есть мы перейдем от процесса выполнения минских соглашений к процессу поиска нового формата, что может продлиться еще какое-то время, а фактор времени здесь играет свою роль. Минские соглашения являются гармоничным документом, увязывает по четырем направлениям – это гуманитарная сфера, безопасность, политика, экономика. И отказ от выполнения одного из пунктов по одному из этих направлений будет означать, что доверие к стороне, которая отказывается от этого, резко теряется. Мы считаем, что минские соглашения, конечно, не работают в полной мере, но работают, и других альтернативных вариантов, которые могли бы быть эффективно использованы, на сегодняшний день мы не видим", — добавил он.

Вопрос лет и даже десятилетий

Здание дипломатического сервиса в Минске. Архивное фото
© Sputnik / Виктор Толочко
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Трехлетие "Минска-2": эксперты не верят в решение конфликта в этом году
По словам Чеснакова, единого политического пространства между Донбассом и Украиной в ближайшие годы невозможно создать, но можно сформировать по крайней мере общее пространство, если Киев адаптирует свое собственное законодательство, политические процессы таким образом, "чтобы жители Донбасса не чувствовали себя ущемленными в этой стране, чтобы их права, основные права человека были соблюдены, чтобы их политические, экономические и социальные права были гарантированы".

"Украина на сегодняшний день ничего из этого сделать не может. Не может и не хочет — в первую очередь, конечно, не хочет", — отметил эксперт.

Однако возможности реализации минских соглашений остаются, заявляет Чеснаков.

"Я считаю, что ни один из пунктов сегодня не может быть списан за невыполнимостью. Все они могут быть выполнены, но для этого необходимо делать следующие шаги. Достаточно ли ресурсов у американцев, чтобы надавить на Киев и Киев бы выполнил до президентских выборов необходимые действия – я не знаю. Мне кажется, достаточно, но аргументация американской стороны вялая", — пояснил эксперт.

По его словам, США не могут объяснить "даже самому Киеву", какие механизмы наказания против него будут применены, если он откажется выполнять минские соглашения.

"Без санкций к этой стороне мы никогда не получим выполнения минских соглашений, потому что украинская сторона все время ссылается на особенности внутриполитической ситуации", — добавил глава ЦПК.

С учетом всех факторов эксперт делает прогноз, что "в ближайшие несколько лет, а может быть, даже десятилетий этот конфликт урегулирован не может быть".

Минские соглашения
Минские соглашения
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В мире
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
tvell
Этот год станет ключевым в реализации Минских соглашений - или распаде украины !!!
18:00
12.02.2018
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