Киевляне во время памятных мероприятий, посвященных годовщине начала событий на площади Независимости в Киеве. Архивное фото

Киевляне во время памятных мероприятий, посвященных годовщине начала событий на площади Независимости в Киеве. Архивное фото

КИЕВ, 12 фев — РИА Новости. Генпрокуратура Украины вручила уведомления о подозрении группе лиц по делу о гибели правоохранителей во время массовых беспорядков в 2014 году в Киеве, сообщило в понедельник агентство УНИАН со ссылкой на представителя генпрокуратуры Алексея Донского.

"В рамках этого производства исследуются, в частности, обстоятельства противоправного применения огнестрельного оружия к правоохранителям со стороны определенных групп лиц, то есть те факты… где незаконно применялось оружие. В этом уголовном производстве сообщено о подозрениях определенным лицам", — приводит слова Донского агентство.

Главная киевская площадь — майдан Незалежности (площадь Независимости) — была занята сторонниками евроинтеграции Украины 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства о приостановке подготовки к подписанию соглашения об ассоциации с ЕС. Позже Майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов. Результатом столкновений, в ходе которых оппозиция неоднократно применяла огнестрельное оружие и "коктейли Молотова", стали десятки жертв с обеих сторон. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента — экс-президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД "Беркут", которые отрицают причастность к убийствам.