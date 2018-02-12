В МИД Германии оценили успехи в реализации Минских соглашений

БЕРЛИН, 12 фев — РИА Новости. Успехи в реализации Минских соглашений спустя три года после их заключения далеки от удовлетворительных, говорится в заявлении МИД ФРГ.

"Мы далеки от удовлетворения в связи с состоянием реализации спустя три года", — говорится в заявлении.

МИД ФРГ указывает, что "благодаря Минским соглашениям удалось сдержать конфликт на востоке Украины и предотвратить его распространение в регионе". При наличии политической воли "и сегодня по-прежнему можно добиться прогресса", указывает ведомство.