В Израиле задержали гражданина Турции по подозрению в содействии ХАМАС

ТЕЛЬ-АВИВ, 12 фев — РИА Новости. Израильские спецслужбы задержали гражданина Турции, от которого были получены сведения о поддержке со стороны властей страны палестинскому движению ХАМАС, сообщила в понедельник Общая служба безопасности (ШАБАК).

Некий Челим Текели, преподаватель юриспруденции, был арестован 1 января по подозрению "в содействии террористам ХАМАС в Турции" и по завершении следственных действий выслан из Израиля.

"От Текели получены сведения о том, что Турция способствует усилению военного потенциала ХАМАС, в том числе через компанию SADAT… созданной для финансового и материального содействия формированию "Палестинской армии", цель которой заключается в борьбе с Израилем", — говорится в сообщении антитеррористической и контразведывательной спецслужбы.

"Установлено также, что ХАМАС поддерживает прямой контакт с турецкими властями через Джихада Яамура, террориста, который был замешан в похищении солдата Армии обороны Израиля Нахшона Ваксмана и вышел на свободу в рамках "сделки Шалита", — сообщил ШАБАК.

Спецслужба утверждает, что сам Текели помогал активистам ХАМАС, движения, которое в Израиле признано террористическим, оформлять визы на пребывание в Турции, арендовать коммерческие и жилые помещения, приобретать автомобили и регистрировать фирмы.

В прошлом месяце ШАБАК совместно с полицией арестовал также израильского араба Дарама Джабарина, который, по данным следствия, перевозил из Турции на Западный берег реки Иордан сотни тысяч евро для боевиков ХАМАС. Он остается под стражей и в ближайшие дни должен предстать перед судом.

"Результаты следствия демонстрируют, что расширение военной и экономической активности ХАМАС в Турции происходит без помех со стороны турецких чиновников, которые ее игнорируют или порой поощряют, и при содействии граждан Турции, некоторые из которых близки к правительству", — утверждает ШАБАК.