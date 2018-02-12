В парламенте Британии не исключили новые конфликты на Ближнем Востоке

ЛОНДОН, 12 фев — РИА Новости, Денис Ворошилов. Британское правительство должно предпринять меры по предотвращению новых конфликтов, которые могут возникнуть на Ближнем Востоке после разгрома террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещено в РФ), говорится в специальном докладе международного комитета палаты общин британского парламента.

Доклад, включающий рекомендации кабинету министров, составлен по итогам парламентского расследования условий предоставления Британией помощи сражающимся с ИГ* в Ираке и Сирии курдам. Расследование началось 23 октября, после того, как иракские курды провели референдум о независимости. После референдума начались столкновения между группами курдов и иракскими правительственными силами.

"Существует явный риск новых боестолкновений на Ближнем Востоке. Те, кто сражался с ИГ*, имели общего врага, однако разные взгляды на то, кто должен обрести власть после разгрома террористов. Сейчас, когда ИГ* разгромлена, прошлые победы создают риск возникновения войн завтра. Такие конфликты, аналогичные тем, в которых уже участвуют курдские группы, угрожают интересам Британии", — говорится в полученном РИА Новости докладе.

Изучив ситуацию в Ираке, парламентарии сделали вывод о том, что, несмотря на разногласия между правительством и курдами, переговорный процесс и совместный поиск решений все еще возможны. Члены комитета рекомендуют МИД Соединенного Королевства официально выступить с предложением возглавить процесс подготовки к диалогу. При этом парламентарии не исключают, что инициатива британского МИД может быть встречена критикой обеих сторон.

"МИД не смог представить комитету информации о свидетельствах коррупции или снижении уровня демократии в Курдском автономном регионе Ирака. Также МИД не критиковал активно Багдад в связи с позицией по связанным с Ираном шиитским соединениям, а также по наложенным на Иракский Курдистан ограничениям. МИД не должен уклоняться от обсуждения этих проблем", — говорится в докладе.

Члены комитета изучили и ситуацию в Африне, где силы самообороны сирийских курдов (YPG) подвергаются атакам турецкой армии.

"Во время войны с ИГ* Британия предоставляла помощь Сирийским демократическим силам – коалиции, в которой YPG были превосходящей силой. Делаем вывод, что усиление и расширение (контролируемой территории) YPG на севере и востоке Сирии произошло при оказании военной поддержки Британией. В настоящее время YPG контролирует более четверти страны, что создает риск конфликта", — отмечается в докладе.

"В Сирии нам необходимо изучить все детали, чтобы понять разницу между всеми нашими союзниками и то, что ситуация значит для Великобритании. Для Турции YPG являются террористической организацией, связанной с Курдской рабочей партией. Однако для США YPG были союзниками в борьбе с ИГ* в Сирии и получали американские вооружения. В чем состоит позиция Британии? Сейчас позиция МИД является бессвязной. Нам были представлены заявления, что силы самообороны сирийских курдов связаны с Курдской рабочей партией, однако характер и степень такой связи спорны. МИД должен иметь свою собственную информацию и четкое представление ситуации, а не ссылаться на всевозможные "сообщения", — говорится в письменном комментарии к докладу главы международного комитета Тома Тугендата.

*Запрещенная в России террористическая организация