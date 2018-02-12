Вице-премьер Болгарии назвал депутата Европарламента зеленой джихадистской

БРЮССЕЛЬ, 12 фев — РИА Новости, Александр Шишло. Сопредседатель фракции "Зеленые/Европейский свободный альянс" в Европарламенте Франциска Келлер шокирована заявлением вице-премьера Болгарии Валерия Симеонова, удостоившего ее сравнения с исламскими джихадистами.

Как сообщили РИА Новости в понедельник в прессе-службе Келлер, ранее европарламентарий побывала в Софии, где выступила перед участниками акции протеста против планов ведения строительства на территории национального парка "Пирин" и прокладки автотрассы через заповедные места в ущелье Кресна. После этого Национальный фронт спасения Болгарии во главе с представляющим его вице-премьером страны Валерием Симеоновым выступил с заявлением, в котором назвал Келлер "зеленой джихадисткой" и потребовал объявления ее персоной нон грата в Болгарии.

"Эти слова шокируют, и они неуместны для вице-премьера. Я была активным политиком в течение многих лет и никогда не слышала ничего подобного ни в Европейском союзе, ни за его пределами. В условиях демократии важно уважать критические мнения. Очевидно, что партнер по болгарской правительственной коалиции очень нервничает из-за того, что болгарский народ протестует против правительства и отстаивает свои права", — привел слова Келлер собеседник агентства.

По мнению наблюдателей, столь резкое заявление, под которым подписался Симеонов, может в целом негативно сказаться на политическом имидже Болгарии, к которой с 1 января перешло ротационное председательство в Совете ЕС.