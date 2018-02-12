Глава МИД Британии призвал Россию повлиять на ситуацию на Ближнем Востоке

ЛОНДОН, 12 фев — РИА Новости. Великобритания призывает Россию использовать свое влияние для предотвращения эскалации напряженности и инцидентов, аналогичных произошедшему ранее на границе Сирии и Израиля, заявил глава МИД Соединенного Королевства Борис Джонсон.
"Мы обеспокоены действиями Ирана, которые тормозят усилия по установлению мирного процесса. Мы поощряем использование Россией влияния для давления на режим и его сторонников с тем, чтобы предотвратить провокационные действия и поддержать деэскалацию", — говорится в полученном РИА Новости письменном заявлении министра.
Джонсон отмечает, что Британия обеспокоена произошедшим недавно инцидентом на границе Сирии и Израиля и поддерживает право Израиля на самозащиту.
По итогам следующего, второго за день, налета израильтяне отчитались об уничтожении под Дамаском 12 сирийских и иранских военных целей, включая батареи ПВО, при отсутствии новых потерь со своей стороны.