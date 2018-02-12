КС Украины принял к рассмотрению иск об отмене медицинской реформы

КИЕВ, 12 фев — РИА Новости. Конституционный суд (КС) Украины принял к рассмотрению представление группы депутатов Верховной рады, которые просят признать неконституционным закон, предполагающий проведение медицинской реформы в стране, сообщила в понедельник пресс-служба суда.

Закон, который дает старт поэтапному проведению медицинской реформы на Украине, вступил в силу 30 января. Реформа предполагает выплаты больницам и врачам за оказанные пациентам медицинские услуги, а не за "содержание коек". Пациент будет вправе выбирать себе семейного врача как из государственных клиник, так и из частных. Также предлагается создать Национальную службу здоровья Украины. После проведения реформы медицина не будет полностью бесплатной. Закон делит медицинские услуги на три вида: бесплатные, частично оплачиваемые государством и платные. Ранее депутаты фракции "Оппозиционный блок" заявляли о намерении обжаловать этот закон.

На официальном сайте суда в разделе "на рассмотрении в Конституционном суде Украины" отмечается, что соответствующее представление 59 депутатов поступило в суд 9 февраля.

Ранее ряд оппозиционных фракций раскритиковали этот документ и голосовали против принятия медицинской реформы в редакции правительства. Они считают, что реформа узаконит платную медицину и усугубит коррупцию в этой сфере.