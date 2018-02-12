Вучич допустил обращение в суд из-за спора с Хорватией из-за границы

БЕЛГРАД, 12 фев – РИА Новости. Власти Сербии и Хорватии попытаются решить вопрос линии госграницы на Дунае в двусторонних переговорах, в случае их неуспеха, стороны обратятся в международный арбитражный суд, заявил президент Сербии Александр Вучич в ходе визита в Загреб.

Сербский президент прибыл в понедельник в Хорватию с двухдневным визитом, где его перед резиденцией в районе Пантовчак торжественно встретила глава республики Колинда Грабар-Китарович, с которой он провел разговор за закрытыми дверями. По итогам встречи главы государств провели совместную пресс-конференцию.

"У нас 136 километров границы от всего 262 километров границы с Хорватией проходит на Дунае. У нас совсем различные взгляды на этот вопрос – Хорватия отталкивается от своих кадастровых книг, Сербия отталкивается от закона и считает, что закон более весомый правовой акт, чем кадастровые книги любого государства, точнее федеральной единицы бывшей СФРЮ (Югославии)", — заявил Вучич.

"Попытаемся решить этот двусторонний вопрос в следующие два года. Если это будет невозможно, обратимся к международному правосудию, к международным арбитражным органам", — отметил сербский лидер.

В свою очередь, Грабар-Китарович также коснулась нерешенного пограничного вопроса и выразила готовность обратиться к международному арбитражу, в случае невозможности двустороннего договора между Белградом и Загребом.