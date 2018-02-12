Российское посольство уточнит данные о драке на лайнере в Австралии

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Посольство РФ в Австралии уточняет информацию о россиянке, которую якобы сняли с круизного лайнера после потасовки за место в очереди в туалет, сообщил РИА Новости дежурный дипломат.

"У нас пока никакой информации, будем уточнять", — сказал собеседник агентства.

Ранее австралийский портал News.com.au сообщил, что 37-летнюю гражданку РФ сняли с лайнера после драки. Сообщалось, что в очереди в туалет на лайнере произошла потасовка между двумя группами мужчин, в которой принимал участие спутник россиянки. По данным издания, женщина ударила одного из пассажиров по голове пустой бутылкой из-под вина.

Сообщается, что в итоге с лайнера сняли семь человек, россиянке предъявили обвинение и отпустили под залог до заседания суда, которое, как ожидается, состоится 9 марта.