В Польше заявили, что готовы начать обсуждать с Израилем закон о холокосте

ВАРШАВА, 12 фев – РИА Новости. Польская рабочая группа готова немедленно встретиться с коллегами из Израиля для обсуждения закона о холокосте, заявил маршалек (председатель) сената Польши Станислав Карчевский журналистам в Швейцарии, открывая табличку в память поляков, спасавших евреев во время Второй мировой войны.

В конце января президент Польши Анджей Дуда подписал закон, который вводит уголовную ответственность за пропаганду бандеровской идеологии и обвинения польского народа в причастности к холокосту и пособничестве нацистам. Одновременно Дуда направил этот закон на рассмотрение Конституционного суда. Польша и Израиль создали специальные группы для работы над этим законом во главе с заместителями министров иностранных дел.

"Польская сторона готова встретиться даже сегодня, завтра, встретиться или в Польше, или в Израиле", — сказал Карчевский. Трансляцию вело Польское телевидение.

При этом он высказался за скорейшую встречу специалистов по этому вопросу. "Я хотел бы, чтобы как можно быстрее", — сказал спикер.

В соответствии с новым законом наказание в виде штрафа или лишения свободы на срок до трех лет грозит за употребление выражения "польские лагеря смерти" и иные высказывания, которые могут быть интерпретированы как попытка выставить поляков соучастниками преступлений нацистской Германии, включая геноцид европейского еврейства. Такое же наказание законом вводится за пропаганду бандеровской идеологии и отрицание Волынской резни, устроенной в годы войны украинскими националистами.

Согласно закону, наказанию подлежит тот, кто "публично, вопреки фактам, отрицает" перечисленные в нем преступления.

Этот закон еще на стадии парламентской работы над его проектом вызвал резкую негативную реакцию на Украине, в Израиле, в США. В Тель-Авиве, в частности, опасаются, что закон может ударить по евреям, которые пострадали по вине жителей Польши и захотят об этом рассказать.

Руководство Израиля, включая премьер-министра, президента и МИД, уже выразили несогласие с законом и потребовали его пересмотреть, обвинив авторов в покушении на историческую правду. Израильский мемориальный комплекс "Яд ва-Шем", крупнейший в мире центр изучения истории холокоста и сохранения памяти о его жертвах, пообещал продолжить выяснять "непростую правду" об отношении поляков к евреям в годы Второй мировой войны, несмотря на ограничения, вводимые Варшавой.