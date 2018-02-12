Ополченцев ЛНР проинструктировали, как общаться с наблюдателями ОБСЕ

ЛУГАНСК, 12 фев — РИА Новости. Ополченцев самопровозглашенной Луганской народной республики проинструктировали, как общаться с наблюдателями Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, сообщил в понедельник на брифинге официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

"В подразделениях Народной милиции проведены инструкторско-методические занятия по взаимодействию с представителями СММ ОБСЕ. Целью данных занятий является вежливое и тактичное обращение военнослужащих с наблюдателями миссии и оказание им посильной помощи в их сложной и необходимой работе во благо жителей Донбасса", — сказал он.