Трехлетие "Минска-2": эксперты не верят в решение конфликта в этом году

Переговоры о мире на Украине в 2018 году (20)

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Российские эксперты в третью годовщину подписания Комплекса мер по имплементации минских соглашений поделились с РИА Новости своими оценками о выполнении этой договоренности. По их мнению, окончательного урегулирования украинского конфликта в ближайший год ждать не стоит, но тот факт, что в Донбассе были прекращены широкомасштабные военные действия, — уже большой плюс.

Комплекс мер по выполнению соглашений по урегулированию ситуации на востоке Украины был подписан в Минске ровно три года назад — 12 февраля 2015 года.

Заместитель директора Института СНГ Владимир Жарихин с пессимизмом смотрит на перспективы урегулирования конфликта в ближайшее время. Он убежден, что внутриукраинское противостояние точно не завершится в текущем году. "Пока что выполнять минские соглашения нет желания у украинской стороны и у тех, кто их поддерживает, в первую очередь, Соединенных Штатов", — отметил эксперт.

Роль Вашингтона в процессе урегулирования Жарихин считает деструктивной. "Та позиция, которую высказывает господин Курт Волкер (спецпредставитель госдепа США по Украине – ред.), близка к украинской позиции, то есть они считают стороной конфликта Россию, а это полностью противоречит сути и духу минских соглашений", — считает политолог.

Он также отметил негативную роль закона о реинтеграции Донбасса, который, по его словам, "фактически перечеркивает минские соглашения и затрудняет их выполнение".

В законе, одобренном парламентом Украины 18 января, Россия названа "агрессором" и "оккупантом", исключен пункт о приоритетном значении реализации минских соглашений для урегулирования конфликта. МИД РФ неоднократно называл утверждения Украины об оккупации "публичными бездоказательными инсинуациями". Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям в Донбассе, а также заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что принятый закон о реинтеграции Донбасса перечеркивает минские договоренности.

Эксперт подчеркнул, что на востоке Украины в настоящее время, "по крайней мере, нет широкомасштабных военных действий, и это уже большой плюс, но этого явно недостаточно". "Произошло подмораживание ситуации", — охарактеризовал происходящее на востоке Украины Жарихин.

Прекращение масштабной войны считает главным успехом минских соглашений доцент НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев. "Люди перестали погибать. Конечно, в Донбассе нет мира, но действительно масштабных военных действий больше не стало. Вот это главное достижение. Всё остальное не так принципиально", — убежден эксперт.

В плюс Суздальцев ставит и сотрудничество России и Евросоюза по урегулированию этого вооруженного конфликта. "Впервые за многие годы Евросоюз в лице Франции и Германии выступал в роли гаранта вместе с Россией, это очень важно", — подчеркнул политолог.

По его мнению, опасность для налаживания ситуации сейчас представляет и закон о реинтеграции Донбасса. Однако эксперт полагает, что европейские гаранты "Минска-2" вряд ли поддержат эту инициативу.