Исламабад отрицает причастность к атаке на армейский лагерь на севере Индии

НЬЮ-ДЕЛИ, 12 фев — РИА Новости. Исламабад отрицает какую-либо причастность к атаке террористов на военный лагерь в индийском штате Джамму и Кашмир и призывает воздерживаться от необоснованных обвинений на этот счет, говорится в распространенном заявлении МИД Пакистана.

Инцидент произошел в ночь на субботу. Как сообщалось ранее, группа террористов из группировки "Джаиш-е-Мухаммед" ("Армия пророка Мухаммеда"), атаковала лагерь в районе Сунджаван, обстреляв его из автоматического оружия и бросив несколько гранат. Жертвами нападения тогда стали шесть человек , включая пятерых индийских военнослужащих и одного мирного жителя.

Сразу после атаки злоумышленники скрылись, а военные начали преследование. Установив местонахождение боевиков, армия оцепила этот район и приступила к зачистке местности. По итогам спецоперации, продолжавшейся несколько часов, все четверо террористов были ликвидированы.

"Общеизвестно, что индийские чиновники делают безответственные заявления и выдвигают необоснованные обвинения еще до того, как начинает проводиться надлежащее расследование того или иного инцидента", — заявили в пакистанском дипведомстве. При этом в МИД подчеркнули, что Исламабад "категорически отвергает" утверждения о якобы его причастности к нападению на индийский военный лагерь.

"Подобная тактика применяется для того, чтобы отвлечь внимание от государственного терроризма в оккупированном штате Джамму и Кашмир, в котором принимает участие сама Индия", — указывается в заявлении.

В Джамму и Кашмире, единственном индийском штате, большинство населения которого составляют мусульмане, активно действуют сепаратисты, выступающие за независимость или присоединение к Пакистану. При этом в Кашмире между Индией и Пакистаном нет официальных границ — армии двух государств разделяет линия контроля.