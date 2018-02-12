В Белоруссии начался суд по делу обвиняемого в шпионаже украинца

МИНСК, 12 фев — РИА Новости. Верховный суд Белоруссии приступил к рассмотрению уголовного дела по обвинению гражданина Украины Павла Шаройко в шпионаже, сообщила РИА Новости в понедельник пресс-секретарь суда Юлия Ляскова.

"Верховный суд рассматривает в закрытом судебном заседании дело по обвинению гражданина Украины Павла Шаройко", — сказала Ляскова.

Как заявили в свою очередь в дипмиссии Украины в Минске, в посольстве "есть информация, что суд должен скоро состояться, но дата пока неизвестна".

Ранее КГБ Белоруссии сообщил о задержании Шаройко по обвинению в шпионаже и создании в Белоруссии агентурной сети. В декабре 2017 года председатель комитета сообщал, что уголовное дело в отношении Шаройко находится на завершающей стадии, так как "к моменту его задержания уже была собрана исчерпывающая доказательная база".

Белорусский государственный телеканал "Беларусь 1" показал в ноябре видео допроса обвиненного в шпионаже Шаройко и документы с заданиями, среди которых сбор данных о посольстве России и военных объектах РФ в Белоруссии. Телеканал утверждал, что во время обыска у Шаройко были изъяты карты памяти, на которых хранились "копии разведдонесений, которые он уже успел отправить…, а также задания от кураторов". В сюжете отмечалось, что во время обыска у Шаройко были найдены псевдонимы как минимум 16 участников агентурной сети.

В связи с делом Шаройко сотрудник посольства Украины в Минске Игорь Скворцов был объявлен персона нон грата в Белоруссии за "несовместимую с дипломатическим статусом деятельность". В ответ Киев выслал белорусского дипломата.

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