В Белоруссии начался суд по делу обвиняемого в шпионаже украинца

МИНСК, 12 фев — РИА Новости. Верховный суд Белоруссии приступил к рассмотрению уголовного дела по обвинению гражданина Украины Павла Шаройко в шпионаже, сообщила РИА Новости в понедельник пресс-секретарь суда Юлия Ляскова.
Как заявили в свою очередь в дипмиссии Украины в Минске, в посольстве "есть информация, что суд должен скоро состояться, но дата пока неизвестна".
Ранее КГБ Белоруссии сообщил о задержании Шаройко по обвинению в шпионаже и создании в Белоруссии агентурной сети. В декабре 2017 года председатель комитета сообщал, что уголовное дело в отношении Шаройко находится на завершающей стадии, так как "к моменту его задержания уже была собрана исчерпывающая доказательная база".
В связи с делом Шаройко сотрудник посольства Украины в Минске Игорь Скворцов был объявлен персона нон грата в Белоруссии за "несовместимую с дипломатическим статусом деятельность". В ответ Киев выслал белорусского дипломата.
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