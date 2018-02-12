Политолог считает невозможным скорое урегулирование конфликта в Донбассе

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Конфликт на востоке Украины не может быть урегулирован в ближайшие несколько лет, считает директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

По словам Чеснакова, Верховная рада и президент Украины Петр Порошенко не заинтересованы в выполнении минских соглашений и продолжают отходить ещё дальше от их реализации. При этом они уже создали для себя такие условия, при которых возвращение к конструктивному выполнению минских соглашений будет означать для них политический кризис.

"Поэтому мы считаем, что, действительно, в ближайшие несколько лет, а может быть даже десятилетий этот конфликт урегулирован не может быть", — сказал он на пресс-конференции в Москве.

Политолог сравнил конфликт в Донбассе с ситуацией в Приднестровье и добавил, что такого рода конфликты после завершения горячей фазы имеют тенденцию быть замороженными.

По мнению Чеснакова, в 2018 году конфликт в Донбассе может развиваться по четырем сценариям. Среди них самыми вероятными политолог назвал заморозку конфликта и медленную реинтеграцию региона. Среди негативных сценариев Чеснаков назвал невыполнение обязательств "Минска-2" одной из сторон конфликта, а также сценарий войны. При этом эксперт отметил, что вероятность такого развития событий невысока.