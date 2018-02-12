Киев должен активнее работать по Донбассу, заявили в "Оппозиционном блоке"

КИЕВ, 12 фев — РИА Новости. Минские соглашения спустя три года с момента их подписания остаются не выполненными, украинские власти должны возобновить работу в рамках "нормандского формата" (Франция, Германия, Россия и Украина), активизировать обсуждение идеи о миротворцах ООН в Донбассе и предпринять другие меры для достижения мира в регионе, говорится в заявлении парламентской партии "Оппозиционный блок".

Комплекс мер по выполнению соглашений по урегулированию на Украине был подписан в Минске 12 февраля 2015 года.

"Мы требуем от власти… активизировать работу по разворачиванию миротворческой миссии ООН в Украине, возобновить работу в рамках "нормандской четверки", содействовать деятельности других международных и национальных форматов диалога о мире. Рассмотреть и принять законопроекты, необходимые для политического урегулирования конфликта в Донбассе", — говорится в заявлении "Оппозиционного блока".

В заявлении отмечается, что спустя три года после подписания минских соглашений по урегулированию в Донбассе их "цель остается недостижимой".

В связи с этим в "Оппозиционном блоке" осудили "попытки "партии войны" в украинской власти под любыми предлогами уклониться от выполнения минских соглашений". В заявлении отмечается, что "восстановление мира является конституционным долгом власти перед гражданами и основной миссией Украины в европейских политических процессах". Также в партии потребовали от власти привести национальные законы Украины в соответствие с рекомендациями ПАСЕ, в частности, в гуманитарной сфере по Донбассу.