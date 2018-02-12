ПАРИЖ/БЕРЛИН, 12 фев — РИА Новости, Виктория Иванова, Ангелина Тимофеева. Французские и немецкие эксперты считают разочаровывающими результаты минских соглашений, которые были подписаны три года назад, однако подчеркивают, что они позволили предотвратить масштабную войну. Политологи рассчитывают, что будет возможно новое решение урегулирования конфликта, связанное с идеей о направлении миссии ООН на Донбасс.

Комплекс мер по выполнению соглашений по урегулированию на Украине был подписан в Минске 12 февраля 2015 года.

Практическим итогом переговоров 11-12 февраля 2015 года в Минске стали два документа. Первый — комплекс мер, направленных на имплементацию минских договоренностей — приняла контактная группа по урегулированию ситуации на Украине. Вторым документом стала Декларация в поддержку комплекса мер по выполнению минских соглашений, принятая лидерами "нормандской четверки" (Россия, Франция, Германия и Украина).

Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям в Донбассе, а также заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.

Результаты разочаровывающие

"До полного выполнения минских соглашений очень далеко. Очень мало что было выполнено. Первые пункты, пункты о безопасности, об отводе вооружения, о перемирии, об обмене пленными — это все должно было быть сделано в течение нескольких дней, недель или месяцев. Спустя три года то, что должно было быть завершено, так и не сделано до конца. Я уж не говорю о политической части соглашения. Поэтому, конечно, результаты очень разочаровывающие", — сказал директор франко-российского аналитического центра "Обсерво" Арно Дюбьен в беседе с корреспондентом РИА Новости.

По его словам, единственным значимым результатом является "что удалось избежать крупномасштабной войны, остановить ее тогда", в феврале 2015 года.

"Соглашения заключались во время битвы в Дебальцево. До конца остановить боевые действия не получилось. Я не считаю, сколько перемирий было — тридцать, сорок, сто, может быть. Они, как правило, нарушаются на второй-третий день. Но, по крайней мере, столкновений масштаба Иловайска и Дебальцево уже нет. Это, наверное, единственное крупное достижение", — отметил собеседник агентства.

Эксперт в области безопасности, научный сотрудник Европейского совета по международным отношениям Густав Грессель подчеркнул, что никакой альтернативы минским соглашениям не было и нет. "Если минские соглашения не работают в полной мере или работают не так, как запланировано, это все равно единственные соглашения, обязательства за выполнение которых взял на себя Кремль. Хотя ни один пункт из этих соглашений не был реализован, начиная от введения полноценного перемирия до отвода тяжелых вооружений, а мониторинговая миссия ОБСЕ сталкивается в рамках выполнения своего мандата с отказом в доступе по всей территории конфликта, главным образом, со стороны сепаратистов", — сказал он.

Трудно помирить тех, кто не хочет

Говоря о причинах невыполнения минских соглашений, Дюбьен подчеркнул, что "трудно заставить мириться тех, кто не хочет мириться".

"В данном случае, за исключением несчастных людей, которые страдая, живут там, с той или другой стороны линии разграничения, очень мало кто заинтересован в установлении мира — будь то в Киеве, будь то в Москве", — пояснил он.

Эксперт подчеркнул, что "в условиях, когда идет война и когда тотальное недоверие между сторонами и нежелание идти на какие-нибудь уступки, очень сложно делать что бы то ни было". "И в данном случае никто не хочет идти на уступки, никто не хочет первый шаг сделать, и каждый рассчитывает на то, что в конечном итоге он выиграет, саботируя эти соглашения", — добавил Дюбьен.

По словам собеседника агентства, "де-факто ментально Франция отказывается что-либо делать на российском направлении без Германии, а Германия уже почти полгода как погрязла в коалиционных переговорах, и не факт, что это закончится". "Франция и Германия как бы исчезли с дипломатического фронта. И это совпало с оживлением российско-американских переговоров", — считает глава "Обсерво".

В свою очередь член правления Германо-российского форума Мартин Хоффманн полагает, что Украина не заинтересована в том, чтобы выполнить эти соглашения. "По крайней мере, оттуда не приходят действительно позитивные заявления по поводу Минска. А санкции за невыполнения соглашений наложены в одностороннем порядке только на Россию. Это совершенно неблагоприятный исходный пункт для реализации Минска", — сказал эксперт РИА Новости.

"России удалось достичь этого соглашения, которое отвечало скорее российским интересам, чем украинским. Никаких альтернатив у Минска на момент подписания не было. Однако сегодня я убежден, что одними призывами выполнить минские соглашения мы многого не добьемся. Российская сторона, кажется, более расположена к выполнению соглашений, но в одностороннем порядке этого тоже не решить", — убежден Хоффман.

Грессель, напротив, полагает, что в Москве не готовы к движению вперед.

"Почему соглашение не реализуется? Тут есть прямо противоположные позиции: Кремль говорит, что приоритет имеет прогресс в урегулировании на политическом уровне, после этого может быть изменена обстановка в области безопасности. Киев говорит, что сначала необходимо решить вопросы безопасности, а потом переходить к политическим пунктам. Я считаю, что украинское правительство право на 100%. Совершенным безумием было бы на фоне продолжающихся столкновений по линии разграничения, в таких условиях говорить о проведении выборов в самопровозглашенных республиках", — сказал он РИА Новости.

Новое решение возможно

"Поэтому, скорее всего, прогресса не будет. По крайней мере, я не вижу сигналов, что в Москве готовы к движению вперед и вообще имеют какой-либо интерес понизить существующий градус напряженности", — добавил Грессель.

Немецкий политолог Александр Рар полагает, что лучшим решением было бы, если бы Россия и Украина вдвоем выработали бы эти договоренности и достигли бы урегулирования. "Но в 2014-2015 годах это было, наверное, невозможно. Поэтому были привлечены сторонние посредники к переговорам по урегулирования, поэтому Минск до сих пор не может быть реализован и имплементирован", — отметил он.

Украинская сторона не предоставила Донбассу автономный статус на том основании, что Украина якобы не хочет получить на своей территории российский протекторат, продолжил он. "Другая проблема заключается в том, что посредники оказывали слишком сильную поддержку Украине, были настроены проукраински. Они видели в Украине жертву, и я считаю, что они не оказали достаточного давления на Киев, чтобы заставить его сделать необходимые шаги. А Россия, наверное, для поддержки минских соглашений, должна была более демонстративно отказаться от поддержки сепаратистов", — подчеркнул Рар.

"Но в настоящее время мы находимся в ситуации, когда новое решение возможно. Это идея о направлении миссии ООН в Донбасс. Поэтому говорить о том, что Минск провалился, нельзя. Я приветствую, что в коалиционном соглашении, которое выработали немецкие партии ХДС и СДПГ, нашло место заявление о мирном разрешении конфликта в Донбассе. Думаю, что новое немецкое правительство сделает все вместе с французами, чтобы обеспечить выполнение этого условия", — заключил политолог.

Хоффман также считает необходимым продолжить переговоры. "Нужно решить, как на фоне имеющейся ситуации прийти к новому решению. Один вариант – это сделанное Россией предложение (о миссии ООН в Донбассе – ред.), но мне кажется, что эта идея может привести к новым импульсам и со стороны Украины, и со стороны Европы, чтобы вновь привнести движение в урегулирование. Считаю маловероятным, чтобы Минск-2 был реализован, как говорится, сам по себе. Если бы он был в состоянии привести стороны к примирению, это произошло бы давно", — отметил он.