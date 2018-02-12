Сын Каддафи может принять участие в выборах президента Ливии

КАИР, 12 фев — РИА Новости, Рафаэль Даминов. Сын бывшего лидера ливийской Джамахирии Муаммара Каддафи Сейф аль-Ислам имеет право принимать участие в выборах президента страны, об этом РИА Новости заявил спикер Палаты представителей (парламента) Ливии Акиля Салех.

"Мы приняли закон об амнистии и закон об отмене политической изоляции. Теперь любой гражданин Ливии, который не преследуется законом, может баллотироваться. Популярен ли Сейф аль-Ислам в народе или нет, покажет ящик для голосования", — сказал политик.

В декабре минувшего года представитель семьи Каддафи аль-Хашими ас-Сул сообщил РИА Новости, что сын экс-лидера Ливии "в ближайшие дни объявит о выдвижении своей кандидатуры на пост президента страны".

Ливия переживает период кризиса и раскола государственной власти после свержения и убийства лидера страны Муаммара Каддафи в результате военного конфликта в 2011 году.

Его сын Сейф аль-Ислам находится в розыске Международного уголовного суда, ордер был выдан еще в 2011 году.

На востоке Ливии в городе Тобрук заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи правит сформированное при поддержке ООН и Европы правительство национального согласия во главе с Фаезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с национальной армией во главе с Халифой Хафтаром, которая ведет затяжную войну с боевиками. На юге страны проживает большое количество племен, которые также не подчиняются Триполи.