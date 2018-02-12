В мечетях Бенгази после терактов усиливают меры безопасности

КАИР, 12 фев — РИА Новости, Рафаэль Даминов. Власти на востоке Ливии распорядились усилить меры безопасности в мечетях города Бенгази после ряда терактов, рассказал РИА Новости спикер Палаты представителей Ливии (парламент) Акиля Салех.

"Мы не ожидали, что кто-то будет посягать на церкви или мечети. Сейчас, после того как это повторилось несколько раз, возле них (мечетей) будет усилена безопасность. Даны распоряжения силовикам усилить безопасность, установить камеры", — сказал Акиля Салех.

В январе два заминированных автомобиля с интервалом в 30 минут взорвались около крупнейшей мечети ливийского города Бенгази в момент, когда верующие выходили после молитвы. Погибли более 40 человек, 80 получили травмы. В минувшую пятницу целью террористов также стала мечеть в Бенгази. При подрыве бомбы внутри молельного комплекса погибли двое человек, десятки получили ранения.

После свержения и убийства в 2011 году во время вооруженного конфликта Муаммара Каддафи Ливия переживает период острого кризиса. В стране возникло двоевластие: на востоке страны в городе Тобрук заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи правит правительство национального согласия (ПНС), сформированное при поддержке ООН и ЕС.

Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией во главе с маршалом Халифой Хафтаром, которая ведет затяжную войну с исламистами.