В Триполи обвинили Анкару в поддержке террористов в Ливии

КАИР, 12 фев — РИА Новости, Рафаэль Даминов. Спикер ливийской Палаты представителей (парламент) Акиля Салех считает, что Турция поддерживает террористов в Ливии.

В январе два заминированных автомобиля с интервалом в 30 минут взорвались около крупнейшей мечети ливийского города Бенгази в момент, когда верующие выходили после молитвы. Погибли более 40 человек, 80 получили травмы. В минувшую пятницу целью террористов также стала мечеть в Бенгази. При подрыве бомбы внутри молельного комплекса погибли два человека, десятки получили ранения.

"За ними (взрывами в Бенгази) стоят террористические организации, при поддержке, к сожалению, иностранных государств, при поддержке Турции", — заявил политик в интервью РИА Новости.

В качестве довода в пользу своих слов спикер парламента упомянул о задержании греческими пограничниками корабля с взрывчаткой, следовавшего, по его словам, из "Турции в Мисрату".

Береговая охрана Греции 6 января задержала судно Andromeda под флагом Танзании, которое перевозило груз взрывчатки из Турции в Ливию. Судно было задержано для проверки и конвоировано в порт Ираклион на Крите. В ходе проверки было подтверждено, что в 29 контейнерах содержатся взрывчатые вещества, детонаторы и другое оборудование.