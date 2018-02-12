"Минск-2" не потерял актуальности за три года, заявили в ЛНР

Военнослужищие инженерной роты армии ЛНР во время работ по разминированию на линии разграничения в Луганске. Архивное фото

Военнослужищие инженерной роты армии ЛНР во время работ по разминированию на линии разграничения в Луганске. Архивное фото

ЛУГАНСК, 12 фев — РИА Новости. Власти самопровозглашенной Луганской народной республики считают, что принятые три года назад в Минске соглашения по Донбассу позволили перевести конфликт из острой фазы в хроническую. И хотя без выполнения политической части договоренностей поддерживать режим тишины становится все сложнее, в ЛНР уверены, что альтернативы "Минску-2" нет.

Из острой фазы в хроническую

"Минские соглашения, а точнее Комплекс мер по выполнению минских соглашений, перевели конфликт в Донбассе из острой фазы в хроническую. Соглашения под условным названием "Минск-1" и "Минск-2", подписанные соответственно в сентябре 2014 и в феврале 2015 года, стали результатом двух военных операций (Иловайский и Дебальцевский "котлы"), где Киев потерпел серьезные поражения со значительными людскими жертвами. После февраля 2015 года таких жестких боев с таким количеством потерь уже не было. С этого времени контактная и рабочие группы в Минске начали поиск возможностей для сближения позиций", — сказал РИА Новости представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе Родион Мирошник.

В ЛНР считают, что подгруппа по безопасности достигла ряда договоренностей, позволивших, если не полностью прекратить боестолкновения в Донбассе, то хотя бы уменьшить их масштаб.

"Больше всего подписания формальных соглашений удалось добиться в рабочей группе по безопасности. Были подписаны соглашения об отводе тяжелого вооружения, об отводе вооружений калибром менее 100 миллиметров, о согласовании участков и разведении вооруженных формирований", — отметил Мирошник.

Кроме того, за минувшие три года на встречах в Минске было достигнуто несколько договоренностей о перемирии. По мнению Мирошника, хотя эти перемирия никогда не соблюдались полностью, они существенно снизили напряжение в Донбассе.

"От статистики сотен обстрелов в сутки сошли до десятков, а в отдельные периоды и до единичных выстрелов. За голой статистикой стоят сотни и тысячи сохраненных жизней, неразбитое жилье и объекты, определенная стабилизация жизни в городах и поселках с обеих сторон линии соприкосновения", — подчеркнул Мирошник.

Камень преткновения

Активные боевые действия в Донбассе не ведутся, однако Киев до сих пор отказывается от прямого диалога с самопровозглашёнными республиками.

"В общей части минские договоренности работают, работают в той части, которая позволяет нам сдерживать противостояние на линии разграничения. Что касается развития успеха, который был достигнут в свое время отведением тяжелых вооружений, разведением по некоторым участкам сил и средств, закрепить эту ситуацию предельно сложно. Украина уходит от политического диалога, ситуация строиться таким образом, что подгруппа по политическим вопросам практически уже год не может согласовать даже повестку дня", — заявляет полпред ЛНР на переговорах в Минске Владислав Дейнего.

По его словам, камнем преткновения в этом вопросе является механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, так называемая "Формула Штайнмайера".

"Формула Штайнмайера" (президент Германии, бывший председатель ОБСЕ, экс-глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер) определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе — после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов.

"Франк-Вальтер Штайнмайер предложил компромиссный вариант порядка введения особого статуса Донбасса. Как только "нормандская четверка" (Франция, Германия, Россия и Украина) определилась с возможностью такого механизма, который, по ее мнению, должен был возродить доверие сторон друг к другу и создать основы для политического урегулирования, вот с этого момента Украина практически блокирует работу политической группы. Это показывает абсолютное ее нежелание политическими механизмами разрешить проблему", — заявил Дейнего.

Представитель ЛНР в политической подгруппе Мирошник пояснил, что работу по подготовке и согласованию политического пакета тормозит позиция Киева. Если ЛНР и ДНР пытаются добиться введения особого статуса Донбасса, а также закрепления его в конституции Украины, то Киев в свою очередь пытается свести диалог к обсуждению малозначимых вопросов, "которые не вели бы к системному закреплению политических изменений, заложенных в Комплексе мер".

"За помощью в поиске выхода из тупика приходилось обращаться к "нормандскому формату", где и была согласована "Формула Штайнмайера", даны поручение по доработке и согласованию "дорожной карты" урегулирования. Однако же третий год переговоров практически не принес никаких существенных подвижек в вопросах политического урегулирования. Более того, попытки получить стимул для решения политических вопросов в "нормандском формате" также были безрезультатны", — добавил собеседник агентства.

По мнению Мирошника, именно настрой представителей Киева на "формальное соблюдение норм минского процесса" и отказ от согласованных решений полностью блокирует возможность достижения договоренностей.

"Именно достижения в этой сфере могли бы закрепить краткосрочные договоренности в сфере безопасности, которые иначе будут перманентно скатываться к новым обострениям. Сложившаяся ситуация имеет устойчивый тренд на замораживание конфликта", — подчеркнул Мирошник.

Обеспечивать режим тишины все сложнее

В ЛНР отмечают, что без выполнения политических договоренностей поддерживать режим тишины в Донбассе становится все сложнее.

"С каждым разом обеспечивать режим тишины все сложнее, и он длится все меньше. Одна из последних таких деклараций была нарушена через несколько часов после ее начала. Тем не менее, противостояние удается сдерживать, мы не поддаемся на провокации, огонь не открываем. Приказы наши — о запрете в любом виде открывать огонь – действуют, доведены до личного состава, опубликованы. Украина, несмотря на системные требования ОБСЕ, отказывается публиковать такие приказы. Соответственно у нас возникает справедливое сомнение относительно существования таких приказов", — сказал Дейнего.

Кроме того, в ЛНР считают, что принятый Верховной радой Украины закон о реинтеграции Донбасса может окончательно заблокировать выполнение политических договоренностей. Дейнего напомнил, что Комплекс мер предусматривает согласование с представителями республик любых нормативных документов, которые регулируют положение об особом статусе региона.

"Этот законопроект не только не пытались нам представить, но даже после его принятия никто не смог предоставить текст этого закона. Но что мы знаем из украинской прессы, это, прежде всего, статьи, которые определяют, что Донбасс – это территория, "оккупированная" Российской Федерацией. Здесь возникает особый парадокс: есть оккупированная территория, есть война, которой с точки зрения Украины, нет, при этом есть некий "агрессор". Абсурд абсолютный", — заявил Дейнего.

МИД РФ неоднократно называл утверждения Украины об оккупации "публичными бездоказательными инсинуациями". Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям в Донбассе, а также заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис. А глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что принятый закон о реинтеграции Донбасса перечеркивает минские договоренности.

Полпред ЛНР считает, что ситуация с законом о реинтеграции Донбасса осложнит переговоры в Минске.

"Каким образом Украина собирается реализовать свои обязательства, положенные на бумагу в 2015 году, для нас является загадкой. Тем не менее, на всех площадках, когда партнеры Украины задают вопрос, каким образом вы собираетесь это сделать, Украина утверждает, что абсолютно привержена минским соглашениям. После введения этого закона Украина теряет механизмы реализации своих обязательств, принятых в Минске", — отметил Дейнего.

Соглашения работают



Несмотря на все сложности, в ЛНР подчеркивают, что минские соглашения являются основной для урегулирования конфликта в Донбассе.

"Говорить о том, что минские соглашения не работают, на сегодня слишком неправильно. Они работают за исключением той части, которая позволяет выйти из конфликта. Вот сдерживающая часть минских соглашений работает и достаточно эффективно. Особенно эффективно они работают в той части, в которой украинская сторона получает прямую материальную выгоду. Вода с украинской стороны поставляется, мы за эту воду платим. В этой части у нас особых сложностей выстраивания отношений нет, за исключением того, что даже в этой ситуации Украина создает нам предельные сложности для реализации системы оплаты", — сказал Дейнего.

В целом за минувшие три года экономическая подгруппа достигла значительных результатов по восстановлению инфраструктуры, обеспечению стабильных поставок воды, электроэнергии и газа.

"До февраля 2017 года активно налаживались экономические отношения, которые, однако, практически полностью были прерваны из-за экономической блокады, навязанной сначала украинскими радикалами, но позже поддержанной и президентом (Украины Петром) Порошенко", — отмечает Мирошник.

Он также подчеркнул, что работа в гуманитарной подгруппе позвонила провести обмен пленными. "Только последний обмен в декабре 2017 года позволил вытащить из застенков более 300 человек", — напомнил Мирошник.

В ЛНР уверенны, что на данном этапе альтернативы минским соглашениям нет, а перенос переговоров на другую площадку просто не возможен.

"Даже в условиях существенного снижения эффективности минского процесса эта переговорная площадка будет сохраняться. Минский процесс для Запада является узаконенным и согласованным многими путем разрешения конфликта в Донбассе. Сторона, разрушившая даже формальный переговорный процесс, автоматически становится виновной в разрушении всего процесса по мирному урегулированию и, вероятнее всего, станет объектом давления со стороны Запада", — считает Мирошник.

По его мнению, Минск будет сохраняться и как площадка, призванная начать быстрое выполнение договоренностей по размещению миссии ООН в Донбассе.

"Впрочем, полный тупик в переговорах и провокации со стороны Киева могут привести и к возобновлению полномасштабных военных действий", — добавил он.

В ЛНР подчеркивают, что полностью привержены минским соглашениям.

"Мы уверенно идем к строительству гуманитарного социально-ориентированного правового государства. И то, что у нас действуют законы, об этом говорить не приходится — они действуют, и Комплекс мер, и наши международные обязательства они тоже действуют. Мы их, безусловно, выполняем в той логической последовательности, в которой они выписаны, и в той части, которую позволяет нам Украина. Если за шагом стабилизации военного конфликта должен подействовать шаг политический, то он должен последовать. И мы делаем все, чтобы это реализовать", — заключил полпред ЛНР на переговорах в Минске.

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