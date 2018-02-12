В Госдуме оценили участие России в решении израильско-палестинских вопросов

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Эффект от участия России в урегулировании ситуации Израиля и Палестины может быть большим, к этому процессу, скорее всего, захотят присоединиться и США, это станет позитивным фактором, заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Ранее советник президента Палестины по международным отношениям и внешнеполитическим вопросам Набиль Шаас рассказал в интервью РИА Новости о том, что Палестина работает с зарубежными партнерами, включая Россию, над новым многосторонним форматом урегулирования с Израилем и приветствовала бы созыв большой конференции в Москве для его запуска.

"Участие России в решении израильско-палестинских вопросов может быть очень большое… может быть большой эффект от этого", — сказал Чепа РИА Новости.

Парламентарий также считает, что вопрос об участии США в переговорном процессе является вопросом Израиля и Палестины.

"Это уже вопрос не России, это вопрос Израиля и Палестины, приглашать ли США или не приглашать США. Но в процессе, конечно, это многосторонняя проблема, в решении которой должны принимать участие все заинтересованные страны, оказывать всяческую поддержку и помощь. Я думаю, что США присоединятся к этому, если такой процесс пойдет. И это будет очень позитивно играть на благо мира", — заключил он.