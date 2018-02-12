В Азербайджане заявили о провокации на границе со стороны Армении

Вид на Баку со смотровой площадки. Архивное фото

Вид на Баку со смотровой площадки. Архивное фото

БАКУ/ЕРЕВАН, 12 фев — РИА Новости. Минобороны Азербайджана заявило в понедельник о провокации на границе с Арменией, армянское оборонное ведомство в свою очередь отвергает обвинения.

"Утром 11 февраля, воспользовавшись туманными погодными условиями, противник предпринял попытку пересечения передовых позиций азербайджанской армии. Движущийся в направлении наших позиций автомобиль марки УАЗ с разведывательно-диверсионной группой вооруженных сил Армении был своевременно обнаружен специальными техническими средствами наблюдения и взят под контроль подразделениями азербайджанской армии", — заявили в пресс-службе военного ведомства Азербайджана.

В ведомстве добавили, что "в результате предпринятых превентивных мер продвижение разведгруппы Армении было незамедлительно пресечено… отступивший к своим позициям противник, обстреляв огнем из своего оружия, уничтожил оставленный на территории автомобиль".

В Минобороны Армении опровергли это заявление.

"Эта информация не соответствует действительности", — сказал пресс-секретарь Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

Подробнее об армяно-азербайджанском конфликте в Нагорном Карабахе читайте в справке РИА Новости >>