В Азербайджане заявили о провокации на границе со стороны Армении

БАКУ/ЕРЕВАН, 12 фев — РИА Новости. Минобороны Азербайджана заявило в понедельник о провокации на границе с Арменией, армянское оборонное ведомство в свою очередь отвергает обвинения.
В ведомстве добавили, что "в результате предпринятых превентивных мер продвижение разведгруппы Армении было незамедлительно пресечено… отступивший к своим позициям противник, обстреляв огнем из своего оружия, уничтожил оставленный на территории автомобиль".
В Минобороны Армении опровергли это заявление.
"Эта информация не соответствует действительности", — сказал пресс-секретарь Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.
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