РАМАЛЛАХ, 12 фев — РИА Новости. Палестинцы пока не получали от США уведомлений о реализации на практике угроз президента Дональда Трампа приостановить помощь за "неуважение", сказал в интервью РИА Новости советник президента Палестины по международным отношениям и внешнеполитическим вопросам Набиль Шаас.

На Всемирном экономическом форуме, который проходил в конце января в швейцарском Давосе, Трамп заявил, что США переводят палестинцам сотни миллионов долларов помощи, которых они не получат, пока не вернутся к переговорам с Израилем. Угрозы и упреки в неблагодарности прозвучали после того, как Палестина, разгневанная декларацией о признании Иерусалима израильской столицей, объявила об отказе от единоличного американского посредничества в мирном процессе.

"Нам пока никто ничего конкретного не говорил о дополнительных сокращениях. Американцы думают, что могут купить весь мир, оказывать давление на народ. Но мы не продадим им ни нашу страну, ни наши принципы", — сказал собеседник агентства.

Сокращения пока затронули взнос США в бюджет БАПОР — Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ. В поисках недостающих средств структура, опекающая несколько миллионов человек на Западном берегу реки Иордан, в секторе Газа, Ливане, Иордании и Сирии, начала всемирную кампанию сбора пожертвований.

Шаас выразил надежду на то, что палестинцам удастся компенсировать американские сокращения.

"Японцы собираются увеличить взносы, Бельгия, где я был недавно, наращивает свой вклад на 33 миллиона долларов, Норвегия, Голландия выделяет дополнительные 15 миллионов, Корея обещала… Я это к тому, что мы способны достать деньги", — сказал он.

Шаас предполагает, что расширение экономического содействия будет обсуждаться в понедельник в Москве на встрече палестинского лидера Махмуда Аббаса с президентом РФ Владимиром Путиным. При этом он подчеркнул, что от России палестинцы ждут в первую очередь политической поддержки.

"Экономическая помощь России Палестине, палестинским беженцам — еще один вопрос, который будет обсуждаться на предстоящей встрече. Но нам Россия гораздо важнее как политический союзник, важный игрок на мировой арене. Хотя, конечно, мы обсудим и экономическую ситуацию", — сказал он.

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