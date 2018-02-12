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Советник президента Палестины раскритиковал мирный план Трампа

09:3312.02.2018
(обновлено: 10:06 12.02.2018)
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп. Архивное фотоПрезидент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Evan Vucci

РАМАЛЛАХ, 12 фев — РИА Новости. Палестинцы имеют представление о ближневосточном мирном плане, который готовит президент США Дональд Трамп, и он им не нравится "ни в принципе, ни в деталях", сказал в интервью РИА Новости советник президента Палестины по международным отношениям и внешнеполитическим вопросам Набиль Шаас.

Советник президента Палестины Набиль Шаас. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Палестина и Россия обсуждают новый формат мирного процесса с Израилем
От сотрудничества с инициативами, о которых Трамп говорит с первых дней президентства, но пока не представил публично, палестинцы отказались после декабрьского заявления американского лидера о признании Иерусалима столицей Израиля.

"Представление (о плане Трампа) есть, и оно нам совсем не нравится. Ни в принципе, ни в деталях", — сказал собеседник агентства. Он отзывается об инициативе как о попытке "размыть" вопросы, которые до сих пор занимали центральное место в мирном процессе, и уйти от решения конфликта, основанного на формуле "два государства для двух народов" с прекращением оккупации и созданием независимой жизнеспособной Палестины. "Речь идет о том, чтобы размыть все вопросы, которые занимали центральное место в соглашениях Осло и нашей повестке. Они на самом деле не говорят о двугосударственном решении. Они продолжают играть в самоуправление для палестинцев и израильское участие в обеспечении безопасности на палестинской земле", — сказал Шаас.

© REUTERS / Mohamad Torokman
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"Трамп говорит: "Своим решением я снял вопрос Иерусалима со стола переговоров". Вы это вообще о чем? Они говорят, что не будет обсуждения вопроса о беженцах, он, мол, закрыт 60 лет назад. А о чем тогда вы собираетесь говорить? О новой формуле оккупации израильтянами палестинской территории с некоторыми экономическими бенефициями для палестинцев, чтобы подкупом заставить их отказаться от своих прав?" — продолжил собеседник агентства.

Сам Трамп ранее говорил, что не будет возражать против двугосударственного решения, если оно устроит обе стороны конфликта, и объяснял, что его иерусалимская декларация не определяет границ израильского суверенитета в городе, оставляя этот вопрос на согласование израильтян и палестинцев. Палестинцев президент упрекает в неблагодарности и обвиняет в отсутствии стремления к миру.

Чрезвычайный и Полномочный посол государства Палестина в Российской Федерации Абдельхафиз Нофаль на мультимедийной пресс-конференции в МИА Россия Сегодня. 7 февраля 2018
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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"Если вы хотите говорить о мирной инициативе, нужно начинать с международного права, с резолюции 242 (СБ ООН о восстановлении "довоенных" границ 1967 года — ред). Боже мой! Как на нас давили Соединенные Штаты, Европа, другие страны: "Мы не признаем палестинского государства, пока вы не признаете резолюции 242, пока не признаете права Израиля на независимое и безопасное государство", — вспоминает Шаас. "А теперь нам говорят, что это все о'кей применительно к Израилю, но не к палестинцам. Что не идет речи о палестинской столице в Восточном Иерусалиме и израильской — в Западном. Что мы не говорим о палестинском государстве в границах 1967 года. Так зачем, черт возьми, нам участвовать в инициативе Трампа?" — спрашивает он.

Отказавшись от единоличного американского посредничества, палестинцы сейчас ведут диалог с международным сообществом о перезапуске мирного процесса на основе многосторонних форматов. Этот вопрос Шаас назвал темой "номер один" в повестке начинающегося в понедельник визита в Россию президента Палестины Махмуда Аббаса. "Американцы предприняли шаги, которые полностью дискредитировали их как честного брокера, сторонника, посредника. Они на это не способны! Я не думаю, что это отвечает сегодняшним мировым реалиям. Мир сегодня — это не мир, управляемый Соединенными Штатами. Мир сегодня двигается к многополярности. Россия — один из ключевых игроков на мировой арене. Так зачем участвовать в инициативе Трампа? Мы не хотим ее", — сказал Шаас.

Читайте полный текст интервью Набилем Шаасом на сайте Ria.ru >>

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