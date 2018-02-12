Украинский журналист сравнил страну с "негритянским гарлемом"

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Журналист украинского издания "Капитал" Вячеслав Чечило рассказал об обострении криминальной ситуации в стране за последние 30 лет.

В частности, Чечило рассказал об убийстве одесского шеф-повара, совершенном контрактником ВСУ. По данным журналиста, военнослужащий напал на мужчину с ножом после того, как тот сделал ему замечание "о некорректном поведении" из-за попытки влезть в маршрутку без очереди.

Журналист отметил, что подобные трагедии происходят из-за того, что украинцы не понимают, насколько криминальную страну они построили после распада Советского Союза.

"Решился бы кто-то делать замечания члену негритянской банды в Гарлеме? Нет, конечно. Даже в голову никому бы не пришло. Так вот, нельзя этого делать и в современном Киеве", — написал Чечило на своей странице в Facebook.