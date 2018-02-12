Украинский журналист сравнил страну с "негритянским гарлемом"

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Журналист украинского издания "Капитал" Вячеслав Чечило рассказал об обострении криминальной ситуации в стране за последние 30 лет.
Журналист отметил, что подобные трагедии происходят из-за того, что украинцы не понимают, насколько криминальную страну они построили после распада Советского Союза.
"Решился бы кто-то делать замечания члену негритянской банды в Гарлеме? Нет, конечно. Даже в голову никому бы не пришло. Так вот, нельзя этого делать и в современном Киеве", — написал Чечило на своей странице в Facebook.