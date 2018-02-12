Марин Ле Пен придумала, как выиграть следующие выборы президента Франции

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Лидер блока "Национальный фронт" Марин Ле Пен объявила о переименовании партии. "Ребрендинг" позволит собрать больше голосов на президентских выборах в 2022 году. Об этом политик рассказала в эфире программы Le Grand Rendez-vous на канале Europe 1.

"Национальный фронт" переименуют, однако Ле Пен не уточнила, какое у ее блока будет новое имя. Тем не менее, политик подчеркнула, что партия не отказывается от своих взглядов.

"Мы не отказываемся ни от чего — мы открываем новую главу в нашей истории", — заявила она.

Также Ле Пен добавила, что хочет преобразовать "Национальный фронт" в политическую оппозицию, заслуживающую большинства голосов для следующих выборов президента Франции.

Седьмого мая 2017 года прошел второй тур выборов президента Франции. Согласно окончательным данным МВД, основатель движения "Вперед" Эммануэль Макрон одержал верх с результатом 66,1%, кандидат от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен набрала 33,9% голосов.