Власти Украины выразили соболезнования родным погибших в крушении Ан-148

Сотрудники МЧС России в Раменском районе Московской области, где потерпел крушение самолет Ан-148 Саратовских авиалиний рейса 703 Москва-Орск. 11 февраля 2018

Сотрудники МЧС России в Раменском районе Московской области, где потерпел крушение самолет Ан-148 Саратовских авиалиний рейса 703 Москва-Орск. 11 февраля 2018

КИЕВ, 11 фев — РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил соболезнования родным погибших в крушении самолета Ан-148 в Подмосковье.

"Выражаю соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе неподалеку от Москвы", — написал он в Twitter.

Ранее украинский МИД заявил, что граждан Украины, по предварительным данным, на борту не было.

Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" Москва — Орск разбился в воскресенье через несколько минут после взлета из "Домодедово", на борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Предполагается, что все погибли.

Читайте подробности о крушении Ан-148 в Подмосковье в онлайн-репортаже РИА Новости >>



