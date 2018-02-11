Президент Армении выразил соболезнования Путину после крушения Ан-148

Автомобили Службы медицины катастроф в Раменском районе Московской области, где самолет Ан-148 Саратовских авиалиний рейса 703 Москва-Орск потерпел крушение 11 февраля 2018 года

Автомобили Службы медицины катастроф в Раменском районе Московской области, где самолет Ан-148 Саратовских авиалиний рейса 703 Москва-Орск потерпел крушение 11 февраля 2018 года

ЕРЕВАН, 11 фев — РИА Новости. Президент Армении Серж Саргсян выразил соболезнования президенту России Владимиру Путину в связи с гибелью людей при крушении самолета Ан-148 в Московской области РФ.

"В Армении потрясены этой трагедией. Мы выражаем искреннее сочувствие и разделяем скорбь всех тех людей, которые потеряли своих родных, близких и друзей. Примите глубокие соболезнования от имени всего армянского народа и от меня лично", — говорится в телеграмме соболезнований.

Ранее МИД Армении, ссылаясь на информацию, полученную от российских властей, сообщило, что среди погибших в результате авиакатастрофы есть двое армян — Сергей Гамбарян и Варсик Севоян. Их гражданство уточняется.

Согласно сообщению Росавиации, связь с экипажем Ан-148 "Саратовских авиалиний" рейса 703 Москва-Орск пропала спустя несколько минут после взлета из аэропорта "Домодедово". По предварительным данным ведомства, на борту были 65 пассажиров и шесть членов экипажа.

МЧС России подтвердило, что самолет разбился в Раменском районе Московской области вблизи населенного пункта Степановское (около 35 км от аэропорта "Домодедово").

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Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о "нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем смерть двух или более лиц". Рассматриваются все возможные версии происшествия. На месте работают специалисты экстренных служб, следователи и криминалисты.

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе, в связи с трагедией создана специальная комиссия.

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