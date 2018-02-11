Лавров поблагодарил тех, кто чтит память Карлова и Чуркина

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил признательность всем, кто чтит память экс-посла в Турции Андрея Карлова и постпреда РФ при ООН Виталия Чуркина.
"Очень признателен всем, кто чтит его (Карлова) память", — заявил Лавров в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия-1
". Он напомнил, что в Турции уже назвали улицу в его честь и назовут ещё одну в одном из городов-побратимов Москвы.
"В отношении постоянного представителя России при ООН Виталия Чуркина, который умер естественной, но абсолютно скоропостижной смертью, тоже принимаются меры по увековечиванию его памяти. Хотел бы поблагодарить всех, кто с добрым сердцем подошёл к этим трагическим событиям", — сказал Лавров.
"Мы думали, что времена изменились и то, что произошло очень давно с другим нашим послом, Александром Грибоедовым (убитым в 1829 году в Тегеране — ред.), больше уже не может повториться. Но всё оказалось не так. Профессия дипломата по-прежнему сопряжена с большими рисками", — отметил глава МИД РФ.
Андрей Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года на открытии в Анкаре фотовыставки "Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника". По сообщению турецких властей, нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Алтынташ, он был ликвидирован силами безопасности. Карлову было посмертно присвоено звание Героя России.
Постпред РФ при ООН Виталий Чуркин скоропостижно скончался 20 февраля2017 года, за день до своего 65-летия. С 8 апреля 2006 года он занимал пост постоянного представителя России при ООН в Нью-Йорке, был представителем РФ в Совете Безопасности ООН. Он был похоронен 24 февраля 2017 года в Москве.
Российскому постпреду при ООН Виталию Чуркину было 64 года, он не дожил ровно один день до своего 65-летия.
Он практически всю свою жизнь посвятил международной политике, в 1974 году приступив к дипломатической работе.
В 1979 году его направили в командировку в США, где он работал следующие семь лет.
В 1986 году Чуркин впервые появился на экранах телеканалов мира, когда он, второй секретарь посольства в США, рассказал о трагедии в Чернобыле.
В прямом эфире он парировал резкие вопросы американских конгрессменов, чем вызвал уважение западных СМИ.
Неоспорим и большой вклад Виталия Чуркина в прекращение кровопролития в Югославии.
Дипломат отстаивал позицию России жестко, но дипломатично.
Он летал из Москвы в Белград, Нью-Йорк, Сараево, Загреб, Женеву, снова в Белград, вел переговоры практически в круглосуточном режиме.
Коллеги уважали дипломата за трудолюбие, дипломатический такт, человеческие и душевные качества.
Он одним из первых предложил направить в Сараево батальон, чтобы обозначить интересы России в боснийском конфликте.
Именно Виталий Чуркин впервые в истории российской и советской дипломатии начал проводить регулярные открытые брифинги для журналистов.
В 2006 году его назначили постоянным представителем России при ООН.
Особенно жаркой была дипломатическая конфронтация в Совбезе ООН в августе 2008 года в период военного обострения российско-грузинского конфликта.
Коллеги уважали за его трудолюбие, остроумие, дипломатический такт, человеческие, душевные качества.
Во время своей работы в ООН Виталий Чуркин неоднократно использовал право вето.
В 2012 году он дважды наложил вето на проекты резолюции СБ ООН по Сирии. Полемика вокруг этих резолюций обошла новостной эфир.
В марте 2014 года Чуркин наложил вето на проект резолюции по Украине. А в июле 2015 года — на проект резолюции о создании трибунала по катастрофе рейса MH17.
Маэстро дипломатии, "стержень Совбеза ООН" Виталий Чуркин скончался на рабочем месте за день до своего 65-летия.