Лавров поблагодарил тех, кто чтит память Карлова и Чуркина

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил признательность всем, кто чтит память экс-посла в Турции Андрея Карлова и постпреда РФ при ООН Виталия Чуркина.

"Очень признателен всем, кто чтит его (Карлова) память", — заявил Лавров в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале " Россия-1 ". Он напомнил, что в Турции уже назвали улицу в его честь и назовут ещё одну в одном из городов-побратимов Москвы.

"В отношении постоянного представителя России при ООН Виталия Чуркина, который умер естественной, но абсолютно скоропостижной смертью, тоже принимаются меры по увековечиванию его памяти. Хотел бы поблагодарить всех, кто с добрым сердцем подошёл к этим трагическим событиям", — сказал Лавров.

"Мы думали, что времена изменились и то, что произошло очень давно с другим нашим послом, Александром Грибоедовым (убитым в 1829 году в Тегеране — ред.), больше уже не может повториться. Но всё оказалось не так. Профессия дипломата по-прежнему сопряжена с большими рисками", — отметил глава МИД РФ.

Андрей Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года на открытии в Анкаре фотовыставки "Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника". По сообщению турецких властей, нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Алтынташ, он был ликвидирован силами безопасности. Карлову было посмертно присвоено звание Героя России.

Постпред РФ при ООН Виталий Чуркин скоропостижно скончался 20 февраля2017 года, за день до своего 65-летия. С 8 апреля 2006 года он занимал пост постоянного представителя России при ООН в Нью-Йорке, был представителем РФ в Совете Безопасности ООН. Он был похоронен 24 февраля 2017 года в Москве.