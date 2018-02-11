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В мире

Лавров поблагодарил тех, кто чтит память Карлова и Чуркина

Сюжет:
Умер постпред России при ООН Виталий Чуркин (159)
16:5911.02.2018
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© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фотоМинистр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил признательность всем, кто чтит память экс-посла в Турции Андрея Карлова и постпреда РФ при ООН Виталия Чуркина.

В Сараево открыт памятник бывшему постпреду РФ при ООН Виталию Чуркину. 6 ноября 2017
© Фото : Посольство РФ в Боснии и Герцеговине
В Восточном Сараево установили памятник Виталию Чуркину
"Очень признателен всем, кто чтит его (Карлова) память", — заявил Лавров в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия-1". Он напомнил, что в Турции уже назвали улицу в его честь и назовут ещё одну в одном из городов-побратимов Москвы.

"В отношении постоянного представителя России при ООН Виталия Чуркина, который умер естественной, но абсолютно скоропостижной смертью, тоже принимаются меры по увековечиванию его памяти. Хотел бы поблагодарить всех, кто с добрым сердцем подошёл к этим трагическим событиям", — сказал Лавров.

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве. 21 декабря 2017
© РИА Новости / Евгений Биятов
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В МИД рассказали о ходе расследования убийства Карлова
"Мы думали, что времена изменились и то, что произошло очень давно с другим нашим послом, Александром Грибоедовым (убитым в 1829 году в Тегеране — ред.), больше уже не может повториться. Но всё оказалось не так. Профессия дипломата по-прежнему сопряжена с большими рисками", — отметил глава МИД РФ.

Андрей Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года на открытии в Анкаре фотовыставки "Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника". По сообщению турецких властей, нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Алтынташ, он был ликвидирован силами безопасности. Карлову было посмертно присвоено звание Героя России.

Постпред РФ при ООН Виталий Чуркин скоропостижно скончался 20 февраля2017 года, за день до своего 65-летия. С 8 апреля 2006 года он занимал пост постоянного представителя России при ООН в Нью-Йорке, был представителем РФ в Совете Безопасности ООН. Он был похоронен 24 февраля 2017 года в Москве.

Маэстро дипломатии Виталий Чуркин
© AP Photo / Craig RuttleРоссийскому постпреду при ООН Виталию Чуркину было 64 года, он не дожил ровно один день до своего 65-летия.Постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин
© AP Photo / Craig Ruttle
Российскому постпреду при ООН Виталию Чуркину было 64 года, он не дожил ровно один день до своего 65-летия.
© AP Photo / Seth WenigОн практически всю свою жизнь посвятил международной политике, в 1974 году приступив к дипломатической работе.Постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин перед началом заседания Совета безопасности
© AP Photo / Seth Wenig
Он практически всю свою жизнь посвятил международной политике, в 1974 году приступив к дипломатической работе.
© AFP 2018 / Timothy A. ClaryВ 1979 году его направили в командировку в США, где он работал следующие семь лет.Виталий Чуркин и Сергей Лавров на заседании Совета Безопасности ООН
© AFP 2018 / Timothy A. Clary
В 1979 году его направили в командировку в США, где он работал следующие семь лет.
© РИА Новости / Екатерина ШтукинаПерейти в фотобанкВ 1986 году Чуркин впервые появился на экранах телеканалов мира, когда он, второй секретарь посольства в США, рассказал о трагедии в Чернобыле.Президент РФ Дмитрий Медведев вручает орден За заслуги перед Отечеством IV степени постоянному представителю Российской Федерации при Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке Виталию Чуркину
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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В 1986 году Чуркин впервые появился на экранах телеканалов мира, когда он, второй секретарь посольства в США, рассказал о трагедии в Чернобыле.
© РИА Новости / Борис ПриходькоПерейти в фотобанкВ прямом эфире он парировал резкие вопросы американских конгрессменов, чем вызвал уважение западных СМИ.Виталий Чуркин, начальник Управления информации МИД СССР
© РИА Новости / Борис Приходько
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В прямом эфире он парировал резкие вопросы американских конгрессменов, чем вызвал уважение западных СМИ.
© AP Photo / Jason DeCrowНеоспорим и большой вклад Виталия Чуркина в прекращение кровопролития в Югославии.Постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин и министр иностранных дел Сенегала Манкур Ндиайе перед началом заседания Совета Безопасности
© AP Photo / Jason DeCrow
Неоспорим и большой вклад Виталия Чуркина в прекращение кровопролития в Югославии.
© AP Photo / Seth WenigДипломат отстаивал позицию России жестко, но дипломатично.Постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин
© AP Photo / Seth Wenig
Дипломат отстаивал позицию России жестко, но дипломатично.
© AFP 2018 / Armend NimaniОн летал из Москвы в Белград, Нью-Йорк, Сараево, Загреб, Женеву, снова в Белград, вел переговоры практически в круглосуточном режиме.Постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин в автобусе после посещения монастыря Грачаница
© AFP 2018 / Armend Nimani
Он летал из Москвы в Белград, Нью-Йорк, Сараево, Загреб, Женеву, снова в Белград, вел переговоры практически в круглосуточном режиме.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкКоллеги уважали дипломата за трудолюбие, дипломатический такт, человеческие и душевные качества.Постоянный представитель РФ при ООН и в Совете Безопасности ООН В.Чуркин на церемонии вручения премии Фемида
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Коллеги уважали дипломата за трудолюбие, дипломатический такт, человеческие и душевные качества.
© AP Photo / Jason DeCrowОн одним из первых предложил направить в Сараево батальон, чтобы обозначить интересы России в боснийском конфликте.Постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин во время заседания Совета Безопасности
© AP Photo / Jason DeCrow
Он одним из первых предложил направить в Сараево батальон, чтобы обозначить интересы России в боснийском конфликте.
© AP Photo / John MinchilloИменно Виталий Чуркин впервые в истории российской и советской дипломатии начал проводить регулярные открытые брифинги для журналистов.Постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин и спецпредставитель США при ООН Саманта Пауэр перед заседанием Совета Безопасности
© AP Photo / John Minchillo
Именно Виталий Чуркин впервые в истории российской и советской дипломатии начал проводить регулярные открытые брифинги для журналистов.
© AP Photo / Mary AltafferВ 2006 году его назначили постоянным представителем России при ООН.Постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин
© AP Photo / Mary Altaffer
В 2006 году его назначили постоянным представителем России при ООН.
© AP Photo / Julie JacobsonОсобенно жаркой была дипломатическая конфронтация в Совбезе ООН в августе 2008 года в период военного обострения российско-грузинского конфликта.Постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин и госсекретарь США Джон Керри перед началом заседания Совета Безопасности
© AP Photo / Julie Jacobson
Особенно жаркой была дипломатическая конфронтация в Совбезе ООН в августе 2008 года в период военного обострения российско-грузинского конфликта.
© РИА Новости / Эдуард ПесовПерейти в фотобанкКоллеги уважали за его трудолюбие, остроумие, дипломатический такт, человеческие, душевные качества.Министр иностранных дел России Сергей Лавров (слева), генеральный секретарь Совета Европейского Союза Хавьер Салана и постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин (справа) во время министерской встречи в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке
© РИА Новости / Эдуард Песов
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Коллеги уважали за его трудолюбие, остроумие, дипломатический такт, человеческие, душевные качества.
© AFP 2018 / Timothy A. ClaryВо время своей работы в ООН Виталий Чуркин неоднократно использовал право вето.Постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин
© AFP 2018 / Timothy A. Clary
Во время своей работы в ООН Виталий Чуркин неоднократно использовал право вето.
© AP PhotoВ 2012 году он дважды наложил вето на проекты резолюции СБ ООН по Сирии. Полемика вокруг этих резолюций обошла новостной эфир.Архиепископ Артемий и постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин во время посещения монастыря Грачаница
© AP Photo
В 2012 году он дважды наложил вето на проекты резолюции СБ ООН по Сирии. Полемика вокруг этих резолюций обошла новостной эфир.
© AP Photo / Seth WenigВ марте 2014 года Чуркин наложил вето на проект резолюции по Украине. А в июле 2015 года — на проект резолюции о создании трибунала по катастрофе рейса MH17.Постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин
© AP Photo / Seth Wenig
В марте 2014 года Чуркин наложил вето на проект резолюции по Украине. А в июле 2015 года — на проект резолюции о создании трибунала по катастрофе рейса MH17.
© AFP 2018 / Don EmmertМаэстро дипломатии, "стержень Совбеза ООН" Виталий Чуркин скончался на рабочем месте за день до своего 65-летия.Постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин
© AFP 2018 / Don Emmert
Маэстро дипломатии, "стержень Совбеза ООН" Виталий Чуркин скончался на рабочем месте за день до своего 65-летия.
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