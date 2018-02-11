Лавров объяснил, чем вызвана русофобская политика Запада

МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Русофобская политика Запада, выразившаяся в различного рода обвинениях и "наскоках", родилась из-за шока, который западные политики испытали от краха у них иллюзий о вседозволенности в отношении России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Эта иллюзия укреплялась в "лихие 90-е", когда у нас работали западные, американские, европейские советники в самых разных ключевых министерствах, когда проводилась приватизация по их лекалам", — сказал глава российской дипломатии в интервью для программы "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия-1"

Но в 2000-е годы Россия "стала осознавать, что она не является страной, появившейся только что из ниоткуда, а страной — с тысячелетней историей", которой люди гордятся.

"Это оказалось шоком для тех, кто был в плену иллюзий о вседозволенности в отношении России. Они от этого шока, по-моему, до сих пор не могут прийти в себя", — отметил Лавров, добавив, что "вот тогда и пошли все нынешние "наскоки" и "вмешательства".

В качестве примера он привел американское расследование о мифическом "вмешательстве" в выборы.

"Больше чем за год расследования ни единого факта и ни единого подтвержденного спекулятивного утверждения не появилось. Это невозможно. Если бы эти факты были, они бы давно уже "утекли". Я знаю, как в США работает эта система, – там все "утекает", когда такое огромное количество людей задействовано во всяких слушаниях, расследованиях и так далее", — сказал Лавров.

По его словам, "они всячески пытаются использовать эту истерию для того, чтобы отвлечь внимание" от проблем самой американской политической системы.

Расследование приписываемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей президента США Дональда Трампа с Россией, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в министерстве юстиции и в конгрессе США. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл обвинения во вмешательстве в выборы "абсолютно голословными".