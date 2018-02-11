Лавров объяснил, чем вызвана русофобская политика Запада

МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Русофобская политика Запада, выразившаяся в различного рода обвинениях и "наскоках", родилась из-за шока, который западные политики испытали от краха у них иллюзий о вседозволенности в отношении России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Но в 2000-е годы Россия "стала осознавать, что она не является страной, появившейся только что из ниоткуда, а страной — с тысячелетней историей", которой люди гордятся.
"Это оказалось шоком для тех, кто был в плену иллюзий о вседозволенности в отношении России. Они от этого шока, по-моему, до сих пор не могут прийти в себя", — отметил Лавров, добавив, что "вот тогда и пошли все нынешние "наскоки" и "вмешательства".
В качестве примера он привел американское расследование о мифическом "вмешательстве" в выборы.
По его словам, "они всячески пытаются использовать эту истерию для того, чтобы отвлечь внимание" от проблем самой американской политической системы.
Расследование приписываемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей президента США Дональда Трампа с Россией, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в министерстве юстиции и в конгрессе США. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл обвинения во вмешательстве в выборы "абсолютно голословными".