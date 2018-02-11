Лавров рассказал, что Климкин общается с ним по-русски

МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что глава МИД Украины Павел Климкин общается с ним на русском языке во время телефонных переговоров и встреч.

Ранее в Раде был зарегистрирован законопроект "О государственном языке", предусматривающий использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни. Предусматривается, что украинский язык должен стать обязательным для органов госвласти и местного самоуправления, а также всех учебных заведений.

"На русском", — сказал Лавров в интервью в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия-1", отвечая на вопрос, на каком языке он разговаривает со своим украинским коллегой Климкиным во время телефонных разговоров и встреч.

Лавров добавил, что Климкин также общается с ним на русском. "Да. Он родом из Курска", — сказал глава МИД РФ,

В последний раз главы МИД РФ и Украины провели телефонные переговоры 15 января, в ходе которых обсудили перспективы выполнения минских соглашений. Ранее об этом разговоре сообщил Климкин.