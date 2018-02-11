Лавров рассказал, чем грозит военное присутствие США в АСЕАН

МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Наращивание военного присутствия США в Южно-Китайском море может спровоцировать военное решение территориальных споров в регионе АСЕАН, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу "Россия 1".

По словам министра, США "смотрят уже не только на КНДР, хотя оправдывают наращивание своего военного присутствия северокорейской проблемой, но и на Южно-китайское море, где КНР ведет переговоры со странами АСЕАН об урегулировании спорных территориальных проблем, и этот процесс идет по дипломатическим каналам".

"Наращивание военно-морского, военно-воздушного присутствия США в этом регионе явно, если не преднамеренно, объективно может спровоцировать и военное измерение этих территориальных споров. Я считаю, что это очень рискованные игры", — заявил Лавров.

Ранее сообщалось, что Пентагон рассматривает несколько планов в качестве ответа на растущее влияние Китая, в том числе возможную дислокацию подразделений морской пехоты в Восточной Азии.