У России нет никаких скрытых планов, заявил Лавров

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. У России нет скрытых планов в международной повестке дня, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
По его словам, нужно вести "свою открытую, честную линию, нацеленную не на то, чтобы кого-то наказывать, а чтобы объединять все страны, которые могут реально и эффективно решать мировые проблемы, прежде всего бороться с терроризмом, с другими глобальными угрозами, типа наркотрафика, организованной преступности, нелегальной миграции".
"Массы проблем, которые сегодня в мире не имеют границ и которые нельзя загнать в одну клетку, а всем остальным вокруг этой клетки радоваться, что их эта проблема не затронет. Такого не может быть. Границ не существует. Соответственно, бороться с этим явлением можно только сообща. Именно на это и нацелена наша политика", — добавил министр.