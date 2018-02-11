У России нет никаких скрытых планов, заявил Лавров

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. У России нет скрытых планов в международной повестке дня, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы всегда в состоянии защитить любые направления нашей международной деятельности. У нас нет никаких скрытых планов. Все наши действия открыты и опираются на международное право, на устав ООН", — сказал Лавров в эфире программы "Действующие лица с Наилей Аскар-заде" на телеканале " Россия-1 ".

По его словам, нужно вести "свою открытую, честную линию, нацеленную не на то, чтобы кого-то наказывать, а чтобы объединять все страны, которые могут реально и эффективно решать мировые проблемы, прежде всего бороться с терроризмом, с другими глобальными угрозами, типа наркотрафика, организованной преступности, нелегальной миграции".

"Массы проблем, которые сегодня в мире не имеют границ и которые нельзя загнать в одну клетку, а всем остальным вокруг этой клетки радоваться, что их эта проблема не затронет. Такого не может быть. Границ не существует. Соответственно, бороться с этим явлением можно только сообща. Именно на это и нацелена наша политика", — добавил министр.