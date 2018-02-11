На западе Йемена девять человек погибли при бомбардировке

САНА, 11 фев — РИА Новости. Девять человек, включая пять женщин, погибли при бомбардировках в провинции Ходейда на западе Йемена, где находится контролируемый повстанцами одноименный крупный порт на Красном море, сообщил РИА Новости местный источник.

Возглавляемая Эр-Риядом коалиция оказывает правительству Йемена поддержку в войне против повстанцев-хуситов с 2015 года и наносит регулярные авиаудары по подконтрольным повстанцам районам в стране.

"Самолеты коалиции сегодня нанесли два авиаудара по дому в районе Шарджа округа Джарахи (провинции Ходейда), в результате которых погибли девять человек, в том числе пять женщин", — рассказал источник.

Отмечается, что правительственные силы в последнее время осаждают округ Джарахи и готовятся его штурмовать. Ранее военные отбили у хуситов два других округа в провинции Ходейда.

Вооруженный гражданский конфликт между властями во главе с президентом Абд Раббу Мансуром Хади и движением шиитских повстанцев-хуситов "Ансар Алла" продолжается в Йемене с 2014 года. Повстанцам удалось за несколько месяцев захватить многие районы страны, в связи с чем в ситуацию вмешалась возглавленная Саудовской Аравией коалиция. При ее поддержке военные вернули часть районов под свой контроль и продолжают бои с повстанцами. Попытки ООН мирно урегулировать конфликт не привели к успеху.

По данным ООН, конфликт в Йемене унес жизни не менее 10 тысяч человек, более 20 миллионов нуждаются в гуманитарной помощи.