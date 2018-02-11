ПЕКИН, 11 фев – РИА Новости. Китай прочно придерживается позиции по необходимости полной денуклеаризации Корейского полуострова и готов работать вместе с США над урегулированием, заявил в воскресенье официальный представитель МИД КНР Лу Кан.
"Стороны обменялись мнениями по вопросу ядерной проблемы Корейского полуострова, Ян Цзечи подчеркнул, что Китай придерживается позиции о необходимости полной денуклеаризации Корейского полуострова, сохранению там мира и стабильности, Пекин также выступает за урегулирование проблемы путем диалога и консультаций", — говорится в заявлении ведомства.
Отмечается, что "мировое сообщество должно поддержать улучшение отношений Сеула с Пхеньяном и продолжительное снижение напряженности ситуации на полуострове, наблюдаемое в настоящий момент".
В январе между КНДР и Южной Кореей состоялись переговоры высокопоставленных чиновников, которые договорились об участии северокорейских спортсменов в ОИ-2018.