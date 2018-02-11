Китай готов работать с США для урегулирования ситуации с КНДР

ПЕКИН, 11 фев – РИА Новости. Китай прочно придерживается позиции по необходимости полной денуклеаризации Корейского полуострова и готов работать вместе с США над урегулированием, заявил в воскресенье официальный представитель МИД КНР Лу Кан.

Внешнеполитическое ведомство Китая в воскресенье опубликовало ответ Лу Кана на вопрос журналистов о результатах визита члена Госсовета КНР Ян Цзечи в США 8-9 февраля, где он провел переговоры с президентом США Дональдом Трампом и госсекретарем Рексом Тиллерсоном.

"Стороны обменялись мнениями по вопросу ядерной проблемы Корейского полуострова, Ян Цзечи подчеркнул, что Китай придерживается позиции о необходимости полной денуклеаризации Корейского полуострова, сохранению там мира и стабильности, Пекин также выступает за урегулирование проблемы путем диалога и консультаций", — говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что "мировое сообщество должно поддержать улучшение отношений Сеула с Пхеньяном и продолжительное снижение напряженности ситуации на полуострове, наблюдаемое в настоящий момент".

"Китай готов на основе взаимоуважения и взаимного доверия работать с США над усилением координации и коммуникации для совместного продвижения урегулирования проблемы Корейского полуострова надлежащим образом", — заявил Ян Цзечи в Вашингтоне.

В январе между КНДР и Южной Кореей состоялись переговоры высокопоставленных чиновников, которые договорились об участии северокорейских спортсменов в ОИ-2018.