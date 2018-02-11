В ГД ответили на слова украинского политика об отказе Киева воевать за Крым

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал для RT заявление бывшего крымского нардепа Андрея Сенченко о том, почему Украина в 2014 году отказалась воевать за полуостров.

Сенченко утверждал, что решение не вводить в Крыму военное положение было принято потому, что украинская конституция не предусматривает проведение выборов в таких условиях. Он также отметил, что занимавший тогда пост и.о. президента Александр Турчинов и и.о. министра обороны Украины Игорь Тенух потребовали от военных "открыть огонь", но они не подчинились.

С точки зрения Бальбека, украинская элита сейчас делает все, чтобы обелить себя и выставить свои поступки единственно правильными.

"Украинские политики, рассказывая про Крым, пытаются подменить понятие трусости гуманизмом. Именно поэтому находят множество причин для объяснения своей никчёмности в событиях марта 2014 года", — заявил он, называя это "очередным политическим шулерством".

Крым стал частью России в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после переворота на Украине. По итогам референдума за воссоединение проголосовали 96,77 процента избирателей.