Пушков ответил на заявления Варшавы об опасности российских "Искандеров"

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков считает, что в Польше намеренно путают причину и следствие в вопросе размещения ракетных комплексов "Искандер" в Калининградской области.
"В Польше утверждают, что новейшие ПРО необходимы для защиты от российских "Искандеров". Но пока в Польше не было баз США и НАТО, включая базы ПРО, в Калининградской области не было и "Искандеров". В Варшаве намеренно путают причину и следствие: причина — в экспансии НАТО на восток", — написал Пушков на своей странице в Twitter.
Ранее министр обороны Литвы Раймундас Кароблис заявил, что Москва разместила в Калининградской области ракетный комплекс "Искандер". Позже Шаманов подтвердил журналистам, что "Искандеры" дислоцированы в Калининградской области. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя эти сообщения, заявил, что Россия никому не угрожает, но имеет суверенное право располагать свои вооружения где угодно на своей территории.
Польские власти неоднократно заявляли о "российской угрозе" в связи с расстановкой вооружений в приграничной Калининградской области. В Минобороны подтвердили сообщения СМИ о передислокации мобильных ракетных комплексов "Искандер-М" в Калининградскую область. Официальный представитель российского оборонного ведомства Игорь Конашенков пояснил, что это мобильный комплекс и ракетные войска совершенствуют подготовку. По его словам, "большого секрета из транспортировки комплекса никто не делал", более того, "один "Искандер" был специально выставлен под пролетающий американский разведывательный спутник для уточнения параметров работы этого космического аппарата".