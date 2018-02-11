Пушков ответил на заявления Варшавы об опасности российских "Искандеров"

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков считает, что в Польше намеренно путают причину и следствие в вопросе размещения ракетных комплексов "Искандер" в Калининградской области.

Ранее Минобороны сообщило, что у границ России в Польше и Прибалтике фактически развернута целая дивизия ВС США. По данным российского оборонного ведомства, в Польшу прибыла 2-я бронетанковая бригада США и развернулась вместе с бронетехникой, при этом в Прибалтике осталась техника 3-й американской бригады. Глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов не исключил в связи с этим усиление группировки "Искандеров", в том числе в Калининграде.

"В Польше утверждают, что новейшие ПРО необходимы для защиты от российских "Искандеров". Но пока в Польше не было баз США и НАТО, включая базы ПРО, в Калининградской области не было и "Искандеров". В Варшаве намеренно путают причину и следствие: причина — в экспансии НАТО на восток", — написал Пушков на своей странице в Twitter.

Ранее министр обороны Литвы Раймундас Кароблис заявил, что Москва разместила в Калининградской области ракетный комплекс "Искандер". Позже Шаманов подтвердил журналистам, что "Искандеры" дислоцированы в Калининградской области. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя эти сообщения, заявил, что Россия никому не угрожает, но имеет суверенное право располагать свои вооружения где угодно на своей территории.

В июле 2016 года на саммите НАТО в Варшаве было принято решение "для укрепления восточного фланга" альянса разместить в Литве, Латвии, Эстонии и Польше по одному международному батальону НАТО. Их формирование взяли на себя и сейчас продвигают Великобритания, Германия, Канада и США.

Польские власти неоднократно заявляли о "российской угрозе" в связи с расстановкой вооружений в приграничной Калининградской области. В Минобороны подтвердили сообщения СМИ о передислокации мобильных ракетных комплексов "Искандер-М" в Калининградскую область. Официальный представитель российского оборонного ведомства Игорь Конашенков пояснил, что это мобильный комплекс и ракетные войска совершенствуют подготовку. По его словам, "большого секрета из транспортировки комплекса никто не делал", более того, "один "Искандер" был специально выставлен под пролетающий американский разведывательный спутник для уточнения параметров работы этого космического аппарата".