СМИ узнали, когда Шульц передаст Налес пост председателя СДПГ

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Глава фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в бундестаге Андреа Налес будет назначена временным председателем партии во вторник, пишет издание Bild am Sonntag.

По информации издания, на этот день назначено заседание президиума партии.

Ранее председатель СДПГ Мартин Шульц заявил, что собирается передать свой пост Налес и выразил намерение занять должность министра иностранных дел в будущем коалиционном правительстве. Позднее Шульц заявил об отказе войти в будущее коалиционное правительство ФРГ, мотивировав это необходимостью завершить "кадровые дебаты" в партии.

Действующий канцлер ФРГ Ангела Меркель в среду заявила, что участники коалиционных переговоров договорились о формировании нового правительства Германии, проект коалиционного соглашения разработан.