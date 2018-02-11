В Пекине мужчина с ножом напал на посетителей супермаркета

ПЕКИН, 11 фев — РИА Новости. Мужчина напал с ножом на посетителей одного из супермаркетов в районе Сидань в центре китайской столицы, в результате полученных ранений одна женщина скончалась, ещё 12 человек госпитализированы, сообщается в заявлении полиции Пекина в соцсети Weibo.
UPDATE: At least one person injured in knife attack at Joy City Mall in Beijing's Xidan district. https://t.co/Iwf2RUany8 #China pic.twitter.com/O9SreWMIGJ— ST Foreign Desk (@STForeignDesk) 11 февраля 2018 г.
Мужчина, которому 35 лет, в воскресенье днём около 13.00 по местному времени (8.00 мск) по пока неизвестной причине напал на посетителей супермаркета Joy City.
Сотрудники полиции китайской столицы, прибывшие по вызову, оперативно задержали мужчину. В настоящий момент его допрашивают.
Всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь, их жизнь вне опасности. В больнице остаются трое мужчин и 9 женщин.
Район Сидань располагается в историческом центре Пекина, там находятся многочисленные торговые и развлекательные центры, в выходные дни там особенно многолюдно.