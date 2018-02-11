В Пекине мужчина с ножом напал на посетителей супермаркета

ПЕКИН, 11 фев — РИА Новости. Мужчина напал с ножом на посетителей одного из супермаркетов в районе Сидань в центре китайской столицы, в результате полученных ранений одна женщина скончалась, ещё 12 человек госпитализированы, сообщается в заявлении полиции Пекина в соцсети Weibo.

UPDATE: At least one person injured in knife attack at Joy City Mall in Beijing's Xidan district. https://t.co/Iwf2RUany8 #China pic.twitter.com/O9SreWMIGJ — ST Foreign Desk (@STForeignDesk) 11 февраля 2018 г.

Мужчина, которому 35 лет, в воскресенье днём около 13.00 по местному времени (8.00 мск) по пока неизвестной причине напал на посетителей супермаркета Joy City.

Сотрудники полиции китайской столицы, прибывшие по вызову, оперативно задержали мужчину. В настоящий момент его допрашивают.

По последним данным, мужчина, который является уроженцем провинции Хэнань, сознался, что сделал это преднамеренно, таким образом "он выражал свое недовольство". Что побудило мужчину устроить расправу над посетителями торгового центра, пока неизвестно.

Всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь, их жизнь вне опасности. В больнице остаются трое мужчин и 9 женщин.

Район Сидань располагается в историческом центре Пекина, там находятся многочисленные торговые и развлекательные центры, в выходные дни там особенно многолюдно.